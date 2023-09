Isabella Santodomingo destapó cómo se enteró de infidelidad; reveló locura que hizo

Isabella Santodomingo, desde hace varios años, se ubicó como una de las actrices más comentadas y reconocidas de la televisión nacional, a raíz de su evidente talento actoral y su desempeño como antagonista en varias producciones. La colombiana brilló por su personalidad y su carácter, y llegó a convertirse en una de las villanas más temidas de la pantalla chica.

Su rostro cautivó en diferentes producciones como Perro amor y Eternamente Manuela, donde descrestó con la malicia y la versatilidad que le dio a cada personaje. Poco a poco, dejó una huella y conquistó a miles de seguidores con su profesionalismo frente a las cámaras.

Sin embargo, lejos de los sets de grabación, Isabella Santodomingo llamó la atención de los curiosos en redes sociales con una serie de contenidos en los que plasmaba su humor y sarcasmo. La actriz logró desatar risas y opiniones en sus seguidores, quienes estuvieron al tanto de los libros que lanzó y las apariciones que tuvo en formatos digitales.

La artista reveló una noticia sobre su salud. | Foto: Instagram @isabella.santodomingo

De hecho, recientemente, Isabella Santodomingo participó de una pequeña dinámica en un proyecto de un amigo y conocido, donde aprovechó para hablar de su vida amorosa. La artista estuvo cocinando y abriendo su corazón, reviviendo situaciones particulares que pasó con exparejas.

Isabella Santodomingo contó cómo descubrió infidelidad

De acuerdo con lo que quedó registrado en el clip Echémonos un paradito, conducido por Ramiro Meneses, la barranquillera quiso relatar un poco de una experiencia bastante incómoda y desagradable que vivió por culpa de un exnovio, con el que sostuvo una relación amorosa hace varios años.

Santodomingo indicó que su pareja de aquel momento era demasiado “perro” y le había puesto los cachos con muchas personas. No obstante, un día lo atrapó en mentiras y terminó haciendo una locura.

La actriz habló de una experiencia amorosa. | Foto: Instagram @isabella.santodomingo

“Yo tenía un novio en Barranquilla que era la cosa más infiel del planeta, no te imaginas. Me debería dar vergüenza, pero son historias de la vida de una mujer. Me puso cachos con todo el mundo, le faltaba era con la mamá. Resulta que una vez nos contentamos, me dijo que me arreglara, yo era jovencita, y fui a la peluquería”, comentó en el espacio.

“Estaba lista, pero qué pena, nunca pasaron por mí. Llego a mi casa y pienso que no sé qué pasó, si se había muerto o algo. Pero resulta que me llaman unas amigas y me dicen que si quería salir. Les acepté y me fui de cacería a ver dónde estaba este desgraciado”, agregó.

No obstante, un amigo suyo le marcó y le hizo una pregunta que terminó soltando la verdad de la ausencia del hombre en aquella fecha. Al ver esto, la actriz viajó y le cayó de sorpresa, armándole un fuerte escándalo.

La barranquillera aseguró que fue víctima de cachos. | Foto: Instagram @isabella.santodomingo

“De repente, me llama un amigo que estaba en Santa Marta y me pregunta: ‘Oye, ¿tú terminas con no sé quien?’ y yo: ‘Sí, claro, hace como un mes’”, mencionó.