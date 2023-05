El reconocido actor Ramiro Meneses confesó que padece un síndrome que lo afecta: “Muchas veces no estoy”

Ramiro Meneses es un actor, productor y director de televisión que cuenta con una significativa cantidad de seguidores. Uno de los últimos proyectos en los que estuvo fue la competencia culinaria de televisión MasterChef Celebrity, donde resultó siendo el ganador de la temporada 2022.

Luego de esto, el multifacético colombiano siguió llamando la atención, ya que continuó alimentando el gusto que tiene por la culinaria; de hecho, en Instagram, red social donde acumula más de 300.000 seguidores, el artista sube videos cocinando y encontrándose con otras caras de la farándula nacional.

En resumen, la popularidad de Meneses es notoria, así que cualquier dato sobre él se roba la lupa de los portales de entretenimiento.

Precisamente, hace poco, Ramiro estuvo con el odontólogo Marlon Becerra en su programas de entrevistas donde, aparte de hablar sobre su vida profesional, también abordó una condición médica con la que ha tenido que batallar desde hace un buen tiempo.

Ramiro Meneses en 'MasterChef Celebrity' 2022- - Foto: Instagram: @ramiromenesesc

Así las cosas, el actor se sinceró por completo y dijo que padece del síndrome de Asperger, el cual impacta a la hora de querer comunicarse con los demás, en especial en el entrono familiar.

El síndrome que padece el actor

Para los especialistas, el síndrome de Asperger tiene mayor permanencia en la adultez y la principal consecuencia de ello es que puede causar problemas de comunicación en los diferentes ámbitos de la vida.

Según las declaraciones de Ramiro Meneses, dicha condición hace que se aleje o tome distancia del afuera o el mundo exterior, incluso, señaló que dejó de pintar por un prolongado tiempo a causa de lo mismo.

“Tiene que ver con el ensimismamiento. Yo dejé de pintar porque no podía volver y me costaba regresar; yo siendo músico en la casa o en el carro no escucho música, los ruidos fuertes me alteran mucho y los gritos”, manifestó el colombiano.

Por otro lado, al haber sido uno de los protagonista de la temporada 2022 en MasterChef Celebrity, al actor le tocó hacer ‘maravillas’ para sobresalir en el programa de TV.

“Para mí en un boleo todo era pérdida de tiempo, todo me tocaba calcularlo antes para poder manejar la cosa”, Contó Meneses.

Ramiro Meneses. Ganador de 'MasterChef Celebrity 2022'. - Foto: Cortesía RCN

Antes de finalizar, el reconocido actor precisó que el síndrome de Asperger lo ha afectado principalmente a la hora de compartir con allegados o familiares, pues puede pasar que, de un momento a otro, se desconecte del momento colectivo y deje de prestar atención.

“A veces no estoy, muchas veces no estoy. Entonces, en mis relaciones cerradas se vuelve complicado. Por ejemplo, con mi hija, a veces ella me dice: ‘Pa, pa’, y yo le contesto: ‘¿Qué pasó?’, y ella me dice: ‘Te estaba preguntando tal cosa”, compartió el productor y también director de televisión.

Las declaraciones que dio Ramiro fueron subidas al perfil oficial de Marlon Becerra en la red social china TikTok; ya acumula un millón de reproducciones, entre otras interacciones.

El actor Ramiro Meneses confesó que padece del síndrome de Asperger. - Foto: TikTok: @MarlonBecerraEntrevista

Al tratarse de un rostro de la farándula nacional, los internautas compartieron comentarios en relación con las confesiones de Meneses. Varios de los usuarios digitales escribieron:

“Nadie sabe las luchas internas de cada ser humano, mis respetos y admiración para Ramiro”; “Es increíble sin saber tu condición Ramiro siempre te he admirado, mi hijo tiene 9 años es Asperger y sueño que tenga una vida totalmente funcional”; “Mi admiración total. ¿Cómo hizo este hombre para llegar a ser un excelente actor? Wow”; “No sabía, pues no se nota, a pesar de esa condición has llegado alto”; “Lo he admirado toda mi vida y apenas me entero de que tiene esta condición, ahora lo admiro más por lo grande e inteligente que es”, se lee en TikTok.

A continuación, el mencionado clip: