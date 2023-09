Iván Lalinde se sinceró sobre su ausencia en ‘Día a día’; destapó situación que lo ‘alejó' del programa

El presentador, como suele hacerlo en las actividades de redes sociales, se sinceró y aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas para aclarar el porqué no había aparecido en la pantalla chica durante los últimos días. El paisa fue claro en qué aconteció, respondiendo si regresaría o no al matutino.

“No, pues les cuento que esta semana me cogió una bronquitis, y también parece que me dio el bicho ese, la covid-19, entonces me quedé en casita, cuidándome”, mencionó, puntualizando en que tomó las precauciones correctas para no enfermarse más.