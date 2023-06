Iván Lalinde hizo una inesperada revelación en ‘Día a Día’; destapó el nombre de la famosa colombiana que le “fascina”

Uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana y actualmente conductor del show matutino Día a Día es Iván Lalinde. Gracias a su talento ante las cámaras y sencillez, el periodista paisa ha llamado la atención en sus redes sociales, donde no solo muestra todas las aventuras que vive en medio de las grabaciones del magacín, sino que además deja ver su lado más íntimo en fotos y videos que conmueven a sus fans.

Recientemente, en un programa del matutino de Caracol Televisión, el también periodista hizo una inesperada revelación que involucró a una famosa colombiana. Todo ocurrió en diálogo con su amiga y compañera de set, Catalina Gómez, quien le preguntó quién era para él la mujer más bella de Colombia, a propósito del listado de ‘Los 50 rostros más bellos’, publicado por la revista People.

En ese momento, el antioqueño reveló que le “fascinaba” la reconocida modelo y presentadora, ‘Toya’ Montoya, quien hizo parte del reality de RCN Televisión, La isla de los famosos.

A pesar de que en diálogo con Eva Rey para su formato Desnúdate con Eva Rey, aseguró que su amor platónico era Margarita Rosa de Francisco, destacando que hasta lo ponía a temblar de los nervios, en el programa dijo que Montoya le parece una de las mujeres más atractivas del país, aunque también destacó el nombre de la presentadora del Desafío The Box, Gabriela Tafur.

La 'Toya' Montoya es modelo y presentadora de televisión. - Foto: Foto: Instagram @toyamontoya

Gabriela Tafur es presentadora del 'Desafío The Box', de Caracol Televisión. - Foto: Cuenta de Instagram @gabrielatafur

Esto dijo el paisa al respecto de Margarita Rosa de Francisco: “Me pasa por ejemplo…mi amor platónico era Margarita Rosa de Francisco, o sigue siendo, yo me muero por esa mujer, me da la tembladera”, comentó, a lo que Eva Rey preguntó: “Pero, ¿la conoces?, ¿hablas con ella?”.

Para ese momento, el colombiano aseguró que sí conocía y hablaba con Margarita Rosa de Francisco, al punto de que coincidían en eventos o reuniones que hacían. Sin embargo, le entraba pánico cuando la veía o tenía contacto con ella.

“Sí, pero a veces como que me muero del pánico, es un amor por ella, pero mal, me produce cosas muy impresionantes. Me parece tan tesa”, afirmó en la charla, señalando que en lo único que no profundizaba era en la parte política de la artista.

Estas palabras dejaron en evidencia la admiración y respeto que siente Lalinde por Margarita Rosa, teniendo en cuenta la extensa trayectoria que construyó ella en la actuación.

Iván Lalinde comentó sobre su amor platónico. - Foto: Fotograma, 14:03, Iván Lalinde | Desnúdate con Eva - YouTube Desnúdate con Eva - Instagram Margarita Rosa de Francisco

Fue víctima de intento de estafa

Por otro lado, Lalinde volvió a preocupar a sus seguidores con algo que sucedió fuera del set. El paisa les contó a sus más de 777.000 fanáticos que recibió una llamada muy extraña, en la que la persona que estaba al otro lado de la línea estaba muy afectada y con un aparente llanto incontrolable, haciéndose pasar por el hermano mayor del presentador.

Esta llamada hace parte de una modalidad de estafa que se está presentando de forma descontrolada en todo el país. Delincuentes se hacen pasar por familiares de sus víctimas en situaciones álgidas y complejas para robarles dinero, pues aquellos que reciben la llamada se dejan convencer de que están ayudando a un ser querido y terminan transfiriendo altas sumas de dinero.

Lalinde sospechó de inmediato que el que estaba al otro lado de su teléfono móvil no era uno de sus hermanos y por eso decidió colgar la llamada, para evitar que terminara envuelto en una sarta de mentiras y, quizás, sin varios cientos de miles de pesos en su cuenta bancaria.

El periodista también reveló que fue víctima de robo. - Foto: Instagram @ivanlalindeg

Además, llamó a sus hermanos reales y ellos le confirmaron que se trataba de alguien que quería estafarlo.

Esta experiencia fue una excusa más para que Lalinde interactuara con sus seguidores y les dejó una caja de respuestas donde les pidió que le contaran si les había sucedido esta experiencia y cómo habían intentado estafarlos. Él sabe que esto, lamentablemente, se ha vuelto cotidiano y son miles los colombianos que han terminado en las garras de los dueños de lo ajeno.

Entre historias de ladrones que se hacen pasar por hijos que no existen, por hombres que supuestamente “atropellaron” a mujeres embarazadas, hermanas envueltas en accidentes y hasta estafas por mensajes de texto, llegaron a las respuestas de Lalinde.

Incluso hubo una seguidora que reconoció que su empleada doméstica cayó y le robaron casi dos millones de pesos colombianos.