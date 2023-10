En esta el ‘Conejo malo’ dice lo siguiente: “Thunder, lightning, yo soy un astro, Ricky Martin. Ustede’ me han visto, to’s mis temas están charting. Ustede’ me han visto, siempre ando con los mismo’. Mientras ustedes son amigos de to’ el mundo como Balvin”.

J Balvin reaccionó a la tiradera de Bad Bunny en una de sus nuevas canciones

El colombiano no tardó en responder ante lo sucedido. En un en vivo a través de su perfil de su cuenta de Instagram Balvin dijo lo siguiente:

“Creemos una historia nueva. No entiendo, pero yo sé que al que yo conozco es una buena persona. Realmente a mí me tiene extrañado el giro, pero yo le deseo lo mejor. Yo mucho antes supe que el man iba a ser grande (...) Es una muy buena persona, por lo que yo conozco, me extraña mucho la vuelta”.