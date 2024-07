Karol G despidió su ‘Mañana será Bonito Tour’ y no se guardó nada: “Gracias por partirse el lomo conmigo”

Karol G en el Santiago Bernabéu. (Photo by Mariano Regidor/Redferns) | Foto: Redferns

La colombiana lleva varios años de carrera musical, pero fue con las canciones de su álbum de ‘Mañana será bonito’ que logró conquistar los corazones de los fanáticos en todo el mundo. Por esta razón realizó una gira que la llevó a llenar más de 60 estadios logrando hacer sold out.

La paisa Karol G dio por terminada su gran gira el pasado martes 23 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, luego de cumplir con tres fechas. La gran sorpresa de su cuarto show fue la transmisión en vivo a través de su canal de YouTube, pues su objetivo fue que todos los que no pudieron asistir a sus conciertos, vivieran la experiencia como si estuvieran presentes.

Karol G despidió su tour ‘Mañana será bonito´ con emotivas palabras

Carolina abrió su corazón y aprovechó su cuenta para dar gracias por todo lo que la impulsó a convertirse en quien es hoy en día: “Gracias a mis amigos que son los mejores amigos del mundo, a mi familia por sacrificarse conmigo desde el día 1, a Diosito por no soltarme nunca e iluminarse siempre en el camino y gracias a ti Carolina, la niña del último video está MUY, pero MUY orgullosa de la mujersota en la que te has convertido hoy, porque uanque jnadie sabe todo lo que has hecho para estar ahí, por lo menos pueden ver que pelear por ti valió la pena, que después de tanto si fue bonito, que los sueños si se cumplen y que el trabajo duro da resultados. Ese es el mensaje más significativo que puedes dejarle al mundo. Los amo a todos y que este sea solo el principio de cosas aún más lindas. MAÑANA SERÁ BONITO FOREVER”, escribió, dejando un mensaje de amor para todos sus fanáticos.