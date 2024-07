Periodista que llamó “petarda” a Karol G denunció recibir amenazas; reaccionó fúrico: “Te metes tus gustos donde te quepan”

Con el paso de los años, Karol G ha logrado catapultar su carrera a la cima de la industria musical, pues con la mayoría de sus temas, sobre todo con los pertenecientes a su álbum ‘Mañana será bonito’, se ha ubicado en los primeros lugares de las listas musicales.

Algunos de los premios que la artista colombiana se ha llevado son: Premio Grammy Latino al Álbum del año, Premio Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Urbana, Premio Billboard de la Música LAtina al Álbum del año, Premio Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana, Premio Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Urbana, Premio Lo Nuestro al Album del Año - Urbano, Premio Lo Nuestro al Album del Año, Premio Juventud al Mejor Álbum Urbano Femenino, entre otros.

Karol G | Foto: @KarolG

El pasado martes 23 de julio Karol G dio por terminada su gira ‘Mañana será bonito Tour’ en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid luego de vivir tres fechas previas en las que hizo sold out y compartió grandes momentos en compañía de su equipo y sus fanáticos.

Estas presentaciones de la cantante también conocida como La Bichota fueron el tema de conversación del programa En boca de todos, y los presentadores quisieron dar una opinión acerca del show de la colombiana y aunque Patricia Cerezo mencionó que aunque no es fanática asistió, y le pareció “espectacular”, su compañero Antonio Naranjo no pensó lo mismo y por el contrario, se despachó en contra de Karol G.

“Estuve el sábado, en el primer concierto de los cuatro. La verdad, tengo que decir que fue espectacular. Estaba la gente entregadísima, todos de rosa... Yo no soy tan fan. Me gusta y no quería perderme el espectáculo. Desde luego que merece la pena”, dijo Cerezo.

A estas palabras, Naranjo respondió de manera sarcástica e irónica, asegurando que la paisa no le causaba interés alguno.

“Estoy como loco, a ver si quedan entradas [...] A mí me llevas a ver los AC/DC a Sevilla, no a esta panda de petardas que tienen unas seguidoras todavía más petardas”, fueron las polémicas declaraciones del periodista español.

Karol G actúa en el escenario del Estadio Santiago Bernabéu el 20 de julio de 2024 en Madrid, España. | Foto: Tomada de Instagram @cuuuuli

No siendo suficiente, su compañero Nacho Abad lo cuestionó y le preguntó si los Rolling Stones podrían causar el impacto que logró la Bichota en el país europeo al llena un estadio como el Santiago Bernabeu, a lo que respondió de una manera hiriente: “Si esta petarda los llena y los Rolling no, la humanidad merece extinguirse”, dijo.

Periodista que se fue en contra de Karol G es víctima de amenazas

En el mismo programa, han confrontado a Antonio Naranjo con Jotawhites, un creador de contenido digital que es un gran fanático de la colombiana, y en medio de la conversación el periodista dejó ver que lo que dijo fue a manera de broma, pero reafirmó que la música de Karol G no es de su agrado.

“Hice un chascarrillo, pero no tengo la culpa de que la gente no entienda que llamar a alguien petardo significa que es fastidioso y aburrido, y a mí la música de Karol G me parece aburrida y fastidiosa”, aseguró.

Pasado un momento, Naranjo destapó que está pasando por un momento muy duro de su vida, pues las palabras en contra de la colombiana han hecho que lleguen a él un sinfín de amenazas en su contra, por lo que tuvo que pedir disculpas.

“Me quiero disculpar con toda esa gente, sobre todo a aquella que me ha mandado más de 3.000 mensajes, 100 amenazas de muerte, que las tengo todas contabilizadas y denunciadas porque han dicho que yo he ofendido, en este orden, a las mujeres, a Colombia, y que soy un colonialista español que quiere repetir los mismos hechos, y por ahí sí que no paso”, mencionó.