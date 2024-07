Destapan ‘verdad’ del supuesto distanciamiento entre Shakira y Karol G; la razón estaría ligada a un tema del pasado

| Foto: Getty Images via AFP

Shakira y Karol G caminan y alzan su premio MTV a mejor colaboración musical por su éxito, TQG. | Foto: Getty Images via AFP

Sin embargo, según versiones no oficiales ni sustentadas, pese a la acogida que logró el tema musical, las colombianas supuestamente comenzaron a mostrar un distanciamiento muy particular, ya que —según apreciaciones difundidas en internet— ninguna aparecía en los shows de la otra y las presentaciones no se realizaban en dúo. Así, los comentarios de terceros se enfocaron en que supuestamente había una rivalidad, aunque jamás se ha comprobado tal rumor.