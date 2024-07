Él es Íker, el niño que estuvo con Karol G en ‘Mañana será bonito Tour’; tiene trágico drama familiar

La Bichota hizo su última presentación en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, siendo la cuarta fecha, y con sold out tomó la decisión de dar una gran sorpresa a todos sus fanáticos del globo, sobre todo a aquellos que por diferentes razones no pudieron asistir de manera presencial a sus presentaciones . Debido a a esto, Carolina transmitió en vivo a través de su cuenta de YouTube su último concierto de principio a fin.

¿Quién es Íker, el niño que apareció en el álbum ‘Mañana será bonito’ de Karol G?

Lo que ha llevado a Iker a resaltar en las redes ha sido su arrolladora personalidad y sus peculiares respuestas. En una oportunidad, un hombre se acercó a él preguntándole si podía hacer alguna maroma, a lo que él respondió: “Ya no puedo, porque ya estoy bien goldo [SIC]”.

De igual manera, le preguntó si era “casado, soltero, viudo o divorciado” , y de manera contundente él contesto que no era nada de eso, que era “millonario”.

Aunque ha ganado el reconocimiento de miles a nivel digital, su vida no ha sido fácil, pues su abuela, quien estaba a cargo de su cuidado, falleció, y su madre, de acuerdo con lo mencionado por ‘El Tag Show con Gipsy’, se encuentra en una fase terminar de una delicada patología que afecta los riñones.

El video que captó este emotivo momento fue publicado en el Instagram de Iker, quien en la descripción escribió: “Hoy me presenté ante 80 mil personas, a dejarles un mensaje importante; tan fácil como nunca olvidar esa niñez pura del corazón, y que ante cualquier circunstancia hoy y mañana será bonito. Gracias a ami gente de México por el apoyo y a todas las personas de todas las partes del mundo que me demuestran su amor. Karol G, te amo”.

Los internautas no dudaron en demostrarle amor por su participación y todo lo que representa: “Representaste a Monterrey como se merece”; “Hasta el final la acompañaste, niño lindo y puro”; “Lloré como si no hubiera fin, gracias Iker por hacernos la vida bonita junto a Karol G”; “Fue tan maravilloso, me vi todo el show, qué energía. Karol G eres mágicamente espectacular, e Iker, eres un niño tan lindo”, entre otros.