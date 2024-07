El vergonzoso acto del papá de Karol G con Iker en concierto en el Santiago Bernabéu, por el que tuvo que pedir disculpas

El pasado martes 23 de julio, Karol G tuvo el cierre de su exitosa gira Mañana será bonito tour , que como escenario final tuvo el emblemático estadio Santiago Bernabéu, en el que la colombiana logró hacer cuatro sold out seguidos, convirtiéndose así en la primera artista en lograr esta hazaña.

Pero esta última fecha de su gira, fue más especial para la artista, debido a que no solo las personas que asistieron al Bernabéu pudieron ver su presentación, sino que esta fue transmitida por YouTube, obteniendo la suma de más de un millón de espectadores en vivo .

“Recuerde que la vida es una, crea en usted. A todos nos dieron una vida para que usted viva la suya con sus gustos, con sus creencias; respete la vida del otro también, crea en usted, trabaje en sus sueños, no escuche mucho lo que tienen para decirle, porque probablemente al otro no se le ocurran esas ideas geniales que usted si tiene. Gracias por todo el amo que me regalan”, expresó la artista al terminar su última presentación a los miles de asistentes.