La actriz colombiana que protagonizó una serie en Netflix y que ahora se gana la vida vendiendo ceviche

Hacerse popular luego de protagonizar alguna producción de una plataforma de streaming sin lugar a dudas cambia la vida de cualquiera. Ahora la pregunta está en que sí al llegar a una serie los beneficios son extremadamente buenos. Pues un usuario de TikTok dedicado a dar a conocer lugares gastronómicos de Cartagena se topó con un establecimiento donde venden ceviches. Lo curioso es que cuando lo atendieron se dio cuenta de que la persona que estaba frente a él había sido la protagonista de una serie de Netflix que tuvo dos temporadas.

Siempre bruja: La serie gira en torno a Carmen Eguiluz, una joven bruja que vive en Cartagena y termina viajando al futuro para salvar al hombre que ama. - Foto: Cortesía Netflix

Se trató de Siempre Bruja, una serie de 18 capítulos que trataba sobre una joven bruja del siglo XVII que iba a ser quemada por la inquisición y gracias a sus poderes se escapó viajando hasta el siglo XXI.

La protagonista de la serie recibía el nombre de Carmen Eguiluz y fue representada por Angely Gaviria. Esta producción estuvo basada en el libro Yo, bruja de Isadora Chacón que también narra la historia de una mujer que vivía en la Cartagena antigua y por medio de hechizos llegó a vivir al siglo XXI.

La joven recibió reconocimiento gracias a esta serie, pero ya antes los colombianos pudieron verla en papeles pequeños como en La Selección, Niche, los Molares, etc. Después de haber vivido por siete años en la capital del país regresó a la capital de Bolívar a vender ceviche. La joven aprovechó el dinero que ahorró para montar su propio negocio.

La misma actriz reconoció que si bien mucha gente se familiarizó con su rostro luego de haberla visto en la serie de Netflix, hoy se sienten felices al ver que ella es la que los atiende. “En realidad a al gente le gusta. A mí no me da pena (...) hay gente que piensa que yo debería tener el qué negocio o la qué empresa, pues lastimosamente a veces los recursos no lo dan. Yo ya tengo mi casa , gracias los proyectos que hice en Bogotá pude construir mi casa acá en Cartagena”.

Dice que se siente una fuente de inspiración para otras personas que luchan por sueños y por fortuna no se ha encontrado con personas que le hagan comentarios despectivos sobre su emprendimiento. “A la gente le gusta lo que estoy haciendo”. La joven actriz mostró su establecimiento y dijo como había logrado organizarlo. Por último expresó que no descartaba volver a la actuación.

Actriz y emprendedora que protagonizó una serie de Netflix - Foto: @angelycgaviria

Carlos Villagrán, tras 50 años, se despide de Quico, su icónico personaje del ‘Chavo del 8′

El Chavo del 8 se convirtió en uno de los programas más famosos de la televisión internacional, debido al auge que tomó entre el público. El proyecto creador por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, causó sensación en millones de personas, quienes aún disfrutan de videos y fragmentos de los capítulos.

Uno de los personajes que conquistó el corazón de los espectadores fue Quico, el hijo de Doña Florinda, la cual era interpretada por Florinda Meza. El papel del niño consentido y travieso fue encarnado por Carlos Villagrán, uno de los miembros del elenco original, quien se robó las miradas con sus expresiones, sus chistes y sus maldades al protagonista.

A lo largo de los años cautivó con su forma de hablar, su particular traje de marinero y las grandes pelotas de colores con las que jugaba en la vecindad. El personaje fue creciendo considerablemente, por lo que se ubicó como uno de los más icónicos de la televisión mexicana.

Sin embargo, recientemente, Carlos Villagrán habría dado una lamentable noticia con respecto a su futuro artístico, dejando la puerta abierta para un posible retiro de los escenarios. Según medios internacionales, el actor se despediría de Quico y cerraría esta etapa de su vida.

De acuerdo con lo revelado por el medio mexicano El Universal, el actor ya estaría preparado para decirle adiós al personaje con la actual gira que lleva a cabo por Estados Unidos. El diario latino indicó que Phoenix sería la última fecha en la que Quico llegaría al escenario a bailar, lanzar chistes e interpretar las recordadas canciones que surgieron en el pasado.

El medio recopiló las declaraciones que habría dado Villagrán en una rueda de prensa, señalando que su historia con ‘Kiko’, como lo renombró tras salir de El Chavo del 8, hacía parte de una vida entera, ya que a sus 78 años dedicó gran parte de la carrera a darle vida a este personaje.

“Será el mismo ‘Kiko’ que no sabe hacer nada, yo no puedo hacer otra cosa que no sea ‘Kiko’, porque sería fraude para la gente”, dijo, a lo que agregó agradecimientos para la gente que lo apoyó siempre: “Me han dado de comer, y más importante, le han dado de comer a mis hijos”.

No obstante, según reseña El Tiempo, Carlos Villagrán tomaría esta decisión por su edad y por el respeto que le tiene a la gente, ya que era consciente de que su etapa estaba cerca de terminar.

“Por mi edad, por respeto a mí, por respeto a la gente, por respeto a todo el mundo. Tengo la edad para retirarme”, indicó el medio.

De igual forma, Telemundo entrevistó al actor, quien comentó que esta gira era el adiós a su experiencia como ‘Kiko’, ya que quería darse nuevas oportunidades y abrirse paso a otras anécdotas.

“Es la gira del adiós por la edad que tengo, y para tener la oportunidad también de poder valerme por mí mismo para ir a Europa, no la conozco y quisiera hacer un viajecito por allá con mi señora”, dijo.