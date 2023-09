‘‘La Bichota’’ recibirá el Premio Billboard ‘Espíritu de la Esperanza’ creado en honor a Selena

Fundación Con Cora es aliada de la Fundación She Is, dedicada a empoderar a mujeres y niñas a través de la educación en ciencias, tecnología y emprendimiento. Recientemente She Is logró un gran éxito al brindar capacitación a Salomé Valencia López, una joven seleccionada para recibir entrenamiento en el Centro Espacial de la NASA en Houston.