“Al fin nos reunimos”: Natalia Jiménez sorprendió al cantar con una fan muy talentosa

“Me hicieron llegar este vídeo, me gustaría apoyar a esta nena y a su mamá. Quiero apoyarlas, si la reconocen, ayúdenme encontrarla, al menos si reconocen la zona por la que están trabajando, escríbanme para localizarla, por favor!” , escribió la cantante española en ese momento.

“Al fin nos reunimos!! Estoy por fin con Luz Edith y felices!! ❤️ Logramos darle un apoyo para que ya no tenga que preocuparse por la renta de su casa en varios años, con la ayuda de todos los que donaron en los shows de MTY, CDMX y GDL”, escribió la cantante.

“Quiero enseñarle a mi hija a decir que no sin sentir culpa”: Natalia Jiménez habla del amor, la Voz y la ranchera

Es de recordar que la intérprete de ‘Algo más’, ‘Me muero’, ‘El sol no regresa’ , entre otros éxitos, fue noticia hace unas semanas por mostrar la discordia que tuvo en un restaurante de Los Ángeles, donde se sintió discriminada porque le pidieron retirarse del lugar cuando la escucharon hablar en español con su hija a través de una videollamada.

Y además en su post agregó: “No es la primera vez que siento que me discriminan por hablar en español en Estados Unidos, pero lo de hoy ha sido increíble!!! Estaba hablando con mi hija por FaceTime en el restaurante y resulta que a la gente del restaurante les molestó a tal grado que me corrieron de restaurante, habiendo a mi lado una mesa con cuatro chicas que estaban hablando más alto que yo !!! Les molesto que estaba hablando en español. ¡No vengan acá! Terrible la atención con los latinos. Los tienen trabajando ahí, pero no nos quieren de clientes”.