La cantante Natalia Jiménez tomó medidas legales contra su exesposo, ¿por qué?

Natalia Jiménez es reconocida por ser la cantante de La Quinta Estación, un grupo que se fue a México en plena ebullición de Operación Triunfo en España. Su icónica voz rápidamente tuvo relevancia en la industria musical y los premiaron por sus éxitos.

La artista se separó del grupo musical y a mediados de 2011 llegó su primer álbum en solitario. Recordemos que inició cantando en el metro de Madrid. Pero más allá de su carrera, Natalia, como cualquier otro ser humano, también tiene problemas sentimentales y además legales.

Resulta que está en guerra con su exesposo Daniel Trueba, y desde hace un tiempo están en litigio judicial con la intención de que dé el aval a la hija de ambos para que viaje a México con ella. Todo empezó en el año 2021, cuando Trueba se negó a que Alessandra, de seis años, viajara a México con su madre y por ello la cantante tomó medidas legales.

Natalia creó su hogar en el país azteca, donde tiene todo su grupo de amigos y también varios familiares. Toda su vida está en ahí, sin mencionar que ha emprendido varios proyectos profesionales y no tiene ni la menor intención de mudarse.

Es por eso que por Instagram, Jiménez dio a conocer las medidas legales que tomó, con la esperanza de conseguir un acuerdo a favor. “Como saben, llevo ya un tiempo queriendo que mi exmarido deje viajar a mi hija conmigo a México, y pues me lo ha denegado todo este tiempo. No me ha dejado otra opción más que presentar una demanda civil”, reveló Natalia.

“Les pido me tengan en sus oraciones. Para mí no hay nada más importante que poder viajar con mi hija. El hecho de que ella no pueda venir conmigo significa muchos días al año que no puedo pasar con ella y que él se la queda”, añadió la española.

La audiencia se llevará a cabo este mes y ella continúa haciendo un llamado para que oren por su hija y que se pueda resolver el problema legal. “Pidan mucho por esta audiencia que vamos a tener en diciembre próximamente. Téngannos en sus oraciones, no hay nada que me importe más en el mundo que esto”, concluyó.

Al respecto, los usuarios se pronunciaron: ”No te preocupes, siempre oro por ti”; ”Seguro todo se resolverá, yo sé muy bien lo que se siente”; ”Increíble lo que pasa por la cabeza de un padre”; ”Ojalá puedas arreglar tu problema legal, para así tener esa paz mental y sentimental que tanto buscas”; “¡ÁNIMO, HERMOSA! Pronto ella estará contigo, estás en mis oraciones”; “Todas las buenas vibras para que Ale pueda estar con mamá y vivir nuevas experiencias juntas, ¡se lo merecen!”.

“Me volví fan del ajiaco y del pan de bono”: Natalia Jiménez habla de su amor por Colombia

Desde Miami, Natalia Jiménez habló con SEMANA y sostuvo que extraña Colombia, lo dice alto y duro: “Los colombianos son muy educados, muy tranquilos, muy buena onda. Y luego también me ha cautivado la comida. Es obvio. Ustedes ven que empecé toda flaca y terminé así... contenta. Ahora sufro la dieta de haber pasado tantos meses en Colombia. Me volví fan del ajiaco y del pan de bono”.

Además, añadió: “Quedé cautivada por los paisajes y no pude viajar todo lo que quise. Pero sí pude salir. A mí no me gusta ir a un país y no salir y no conocer. Hice varios viajes alrededor de Bogotá. Conocí toda la ciudad, estuve en Monserrate, en el Parque Nacional... fui a Cartagena, a Villa de Leyva. La pasé increíble. No puedo esperar para volver. A todo el mundo le platico lo bonito que es Colombia”.