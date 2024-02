‘La casa de los famosos’: El participante que está a punto de ‘tirar la toalla’ en menos de una semana

Aunque parece un formato divertido, para algunos sencillo y hasta innovador, La casa de los famosos va más allá de reunir en un mismo lugar a varias celebridades y pasa a convertirse en un gran desafío en el que los dos retos más complejos son la convivencia y el encierro.

En su edición Colombia, este reality logró reunir en total a 22 famosos, entre los que se encuentran cantantes, modelos, deportistas, influencers, actrices y más, que llevan compartiendo apenas poco menos de cinco días.

Aun así, hay uno de ellos que ha confesado sentirse desesperado al permanecer en la misma casa las 24 horas del día todos los días.

Se trata de Julián Trujillo, un actor bogotano de 47 años que se ha destacado en la pantalla chica por importantes papeles como el de Álvaro Rojas en Enfermeras, así como por su participación en producciones como Francisco el Matemático, La Ley del Corazón y Perfil falso.

Pese a que el programa arrancó el pasado domingo 11 de febrero, el actor ha manifestado en varias oportunidades sus ganas de salir de la casa y retomar su vida normal, pues reconoce que le ha sido muy difícil acoplarse al ambiente.

¿Julián Trujillo tendría relaciones en ‘La casa de los famosos Colombia’? | Foto: Foto: Instagram @juliantrujilloactor

Según sus declaraciones, desde que llegó al reality no se siente cómodo y, por ende, empezó a cuestionar su participación desde el primer día. Sin embargo, también confesó que al principio se sentía emocionado por llegar a La casa de los famosos y hasta llegó a pensar en la posibilidad de coquetear con sus compañeras aunque tiene novia.

Julián Trujillo | Foto: Instagram @juliantrujilloactor

No obstante, todo parece indicar que no la está pasando bien y ya se ha sincerado sobre su situación con compañeros como José Miel e Isabella Santiago, a quienes les contó que extraña su espacio y hasta a su mascota. “Extraño mi apartamento, mi espacio, mi perro, pero no sé”, comentó Trujillo con desánimo.

Luego, el actor agregó: “En este punto no sé qué pensar, no sé si yo soy muy radical, no sé si seguir o no”, poniendo en duda su capacidad de poder aguantar cuatro meses encerrado. ”Esto es muy raro y no es que esté renunciando, sino que van dos días y no ha sido fácil”, dijo.

Ante estos comentarios, varios de sus compañeros han tratado de darle ánimos, pero Julián insiste en que no se siente cómodo. “En otros realities yo veía y decía: ‘apenas van tres días y ya están desesperados, tan huev....’. No, ya los entiendo”.

Julián Trujillo en La casa de los famosos Colombia | Foto: Instagram @juliantrujilloactor

Si bien es cierto que en ocasiones trata de cambiar el ‘chip’ y continuar con la mejor energía, en el capítulo 4 del programa se confirmó su nominación y se mostró tranquilo. “Si el público decide que me vaya, me voy”, expresó frente a las cámaras.

“A la final también puedo decidir si quiero estar o no quiero estar y eso va a influenciar en el juego tarde o temprano”, añadió mientras hablaba de las estrategias de sus compañeros para lograr asegurar su cupo en la casa.