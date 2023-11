La demencia de Bruce Willis empeora; ya no reconoce a su exesposa Demi Moore

“Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, está devastada . Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, explica el medio citado.

Sin embargo, aunque Bruce Willis no reconoce a su expareja, informaron que “sí conservaría la memoria respecto a su actual esposa y sus hijas”, precisó el diario español en uno de sus artículos. Adicionalmente, a lo anterior se le suma el hecho de que el famoso estadounidense no es capaz de mantener conversaciones con ellas .

Una de las personas que reiteró la gravedad de su enfermedad fue una amiga de la estrella de Hollywood, Glen Gordon Caron , quien contó en las últimas semanas, en New York Post , que no fue capaz de comunicarse con él.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue (...) Sigue siendo Bruce, a pesar de que su estado ha empeorado hasta el punto de que ya no es capaz de comunicarse verbalmente”, señaló para el medio estadounidense.