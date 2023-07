La despampanante modelo caleña que habría desbancado en ingresos a Aida Cortés en OnlyFans

OnlyFans no fue creada precisamente para la difusión del contenido ‘subido de tono’, pero lo cierto es que es de los más vistos. En ese sentido, las personas que tienen un perfil en este espacio, en especial las modelos, suelen acumular significativas ganancias.

No obstante, todo parece indicar que el trono de Aida Cortés fue reemplazado por otra joven colombiana que, según los registros en redes sociales, se convirtió en una de las favoritas y más cotizadas en este escenario digital.

Angie Brand, la modelo caleña que es un éxito en OnlyFans

Pero eso no es todo, al parecer, la joven caleña ahora sería la número uno en OnlyFans, ya que estaría ganando más de lo que factura Cortés.

“Una página descubrió mis ganancias. No todos los meses llego a esa cifra, pero me mantengo alrededor de los 40.000 dólares, aproximadamente, aunque en algunos momentos he alcanzado los 50.000 dólares”, expresó Angie Brand en redes.