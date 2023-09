La enorme fortuna que ha gastado la mamá de ‘La Segura’ en más de 20 cirugías estéticas

Natalia Segura, mejor conocida en redes sociales como ‘La Segura’, es en la actualidad una de las creadoras de contenido más seguidas del país. Por ejemplo, en Instagram suma más de 8 millones de seguidores.

Sin embargo, ella no es la única famosa de la familia. Y es que a la par con ‘La Segura’, su mamá también se ha convertido en un personaje muy relevante en las redes. Se trata de Alexa Mena, quien al igual que su hija cada día suma más fanáticos.

Esta madre encanta a los internautas con sus contenidos, pero también con su cuerpazo. Además, nunca ha negado que ha pasado por el quirófano para hacerse algunos retoques.

Recientemente, confesó en una entrevista cuánto se ha gastado en procedimientos estéticos. Aseguró que una de las más costosas se la practicó hace poco y le salió por 40 millones de pesos.

Alexa Mena ha pasado varias veces por el quirófano. | Foto: Instagram Alexa Mena

“Este cuerpecito tiene más o menos 75.000 dólares, más o menos 300 millones de pesos he invertido en mi cuerpo. Me han hecho dos cirugías en la nariz, cada una costó 15 millones de pesos, y siete cirugías de senos. No todas costaron lo mismo, yo no tenía nada, entonces empecé de menor a mayor tamaño, cada año me operaba. Los últimos implantes no los voy a olvidar, porque los hicieron solo para mí y costaron 40 millones de pesos“, aseguró en aquella conversación con el tiktoker Javier Cardona.

Alexa ha gastado mucho dinero en cirugías. | Foto: Instagram Alexa Mena

Alexa también confesó que se ha hecho cinco liposucciones y que cada una le ha costado cerca de 25 millones de pesos. Lamentablemente, a la mamá de la creadora de contenido le inyectaron biopolímeros durante un procedimiento que le costó 15 millones de pesos. Luego de eso, tuvo que volver al quirófano para quitar esta sustancia y tuvo que pagar el doble de esa cifra.

Cabe mencionar que ‘La Segura’ también fue inyectada con la sustancia tóxica y ha vivido un calvario por esto. La influenciadora se ha sincerado en varias ocasiones por esta situación.

“Desde el primer día, en mi corazón pensé que eran los biopolímeros y en las resonancias que me hicieron hablan de al menos 30 % del glúteo comprometido. En la columna se encontró una sustancia extraña, eso me hace pensar que se trata de los biopolímeros. A nivel médico, todas las personas que me han visto me han ayudado mucho a aliviar el dolor, a no tenerlo todo el día”, contó hace unos años en sus redes, cuando se enteró de que tenía la sustancia dentro de su organismo.

La caleña lo comparte todo en sus redes sociales. | Foto: Foto: Instagram @la_segura.

De acuerdo con la famosa, su historia de terror comenzó cuando solo era una adolescente, y jamás creyó que un tratamiento estético se fuera a convertir en su pesadilla.

“Yo me los puse hace 14 años y no pensé en lo que traería a mi vida, pero de verdad no se las pongan, no se imaginan los dolores tan intensos que se pueden sentir, las sudoraciones por las noches, las piernas dormidas y el cosquilleo”.