‘La Gorda Fabiola’ compartió los avances de su última cirugía y la llenaron de elogios, ¿qué tal quedó?

Fabiola Emilia Posada Pinedo, más conocida en el mundo del humor como ‘La gorda Fabiola’, se ha destacado como una de las humoristas más queridas de la televisión colombiana, y su carisma ha hecho que sus seguidores estén pendientes de cada uno de sus movimientos.

En varias oportunidades, la humorista samaria ha manifestado que, siempre y cuando sea para sentirse cómoda y feliz frente al espejo, se hará los retoques estéticos necesarios. Aunque las afirmaciones despertaron todo tipo de críticas, recientemente se conoció que se sometería a unas cirugías reconstructivas para dar un nuevo y rejuvenecido aspecto a su rostro, decisión que también fue polemizada en redes sociales.

La humorista Fabiola Posada se sometió a un procedimiento estético. - Foto: Capturas cuenta de Instagram oficial de Fabiola Posada @gorditafabiola

Ahora, en su última publicación, ‘La gorda Fabiola’ dio a conocer los resultados de sus intervenciones quirúrgicas, las cuales fueron lifting o estiramiento facial y una reconstrucción de cuello. Allí, la comediante del programa humorístico más longevo del país, Sábados Felices, manifestó su emoción y además, la calificó como un ‘renacer’.

“Ya los doctores hicieron lo suyo... y ahora todo lo que sigue me corresponde a mí”, dijo la humorista en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

A su vez, ‘La gorda Fabiola’ manifestó la importancia de los cuidados post operatorios, como actividad física moderada, además del uso de fajas en las áreas intervenidas.

“El post operatorio es bien importante y exige moderada actividad física para evitar los trombos, y lógicamente las fajas de presión para que la piel vuelva adherirse y a moldearse (...) El post operatorio es tan importante como la cirugía misma. Afortunadamente, vamos de la mano de un equipo interdisciplinario único. Nuestros doctores y el cirujano plástico”, agregó.

Sin duda, los comentarios y las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, donde alagaron y destacaron el gran cambio de la samaria.

“No sé qué te hiciste, pero vos sos divina siempre”, “Todo lo que nos haga sentir bien es bienvenido!!!! Quedaste churrísima”, “Ya se nota, el cambio”, “Estás quedando hermosa y con tu carisma aún más”, “Divina, pero muestra mas te quedo mucha cicatriz o la cubre el pelo yo quiero” y “Las mujeres que se operan son muy valientes, en mi caso me gustaría hacerme una lipo pero no me atrevo me da miedo por ahora sigo haciendo ejercicios con peso y ya en su momento veré los resultados!”, fueron algunos de los mensajes.

Fabiola Emilia Posada, más conocida en Colombia como ‘La Gorda’ Fabiola’. - Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: degorditafabiola

‘La gorda Fabiola’ también hace uso del bótox

Una de las principales complicaciones que enfrenta la samaria es la diabetes, por esta y otras razones su estilo de vida tuvo que cambiar y su aspecto físico da prueba de ello. En resumen, Fabiola bajó más de 50 kilos, gracias a la ayuda de médicos y la disposición de mejorar su salud.

Sin embargo, ese no es el único cambio al que se sometió la famosa colombiana. Al igual que otras de sus colegas, la figura pública no le tiene miedo a los retoques estéticos. Por medio de una reciente entrevista para el programa de entretenimiento La Red (Canal Caracol), Fabiola Posada habló sobre los retoques y el por qué se los realiza.

“Yo soy una mujer de casi 60 años y, bueno, la juventud la llevo en el alma, pero por fuera me ayudo y lo que veo en el espejo me encanta”, fueron las primeras declaraciones de la reconocida humorista.

La Gorda Fabiola explotó contra los que venden productos con su imagen - Foto: Cuenta de Instagram @gorditafabiola

Enseguida, la comunicadora explicó que los procedimientos de belleza no se los hace “porque tenga un marido más joven”, quien es Nelson Polania, mejor conocido como ‘Polilla’, de 50 años.

Así las cosas, la decisión de lo que la samaria hace con su cuerpo es porque se considera “coqueta”. Entonces, “me declaro fan número uno del bótox, hasta que pueda”, aseguró Posada.

En cuanto a su edad, pese a los comentarios de aquellas personas que la critican por posibles efectos secundarios que tienen estos procedimientos, como la caída de pómulos, la humorista no tuvo pelos en la lengua y relató que solo el tiempo tiene la respuesta.