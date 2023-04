“Y nos fuimos”: La gorda Fabiola, nuevamente en el quirófano, ¿qué le pasó?

La humorista samaria Fabiola Emilia Posada Pinedo, más conocida en el mundo del entretenimiento como La gorda Fabiola, publicó en sus redes sociales un video en el que mostraba las horas previas a una cirugía estética en la que le intervinieron su rostro.

“Un poquito nerviosa, no puedo decir que no, pero con toda la ilusión, porque yo esto lo quería; es más, quiero que lleguen los resultados en los próximos días y poder mostrárselos a ustedes”, dijo la comediante en una parte del video.

Aunque no es claro qué procedimiento específico se realizó Posada, según las imágenes que se ven en el video, se trata de algún retoque en su cuello y rostro, pues los médicos que la recibieron y su cirujano, realizaron algunas guías en su cara antes de entrarla a la sala de cirugía.

“Voy de la mano de Dios, de la virgen y de mis ángeles, estoy feliz. No lo puedo negar, tengo un poquito de ansiedad, pero esto quería que pasara y este momento quería que llegara. Gracias a todos, gracias por estar conmigo”, señaló la humorista en un clip que colgó en su cuenta de Instagram

El video fue acompañado con un corto mensaje en el que agradecía a su cirujano y en el que señalaba que se trataba de un “nuevo renacer” y que en pocos dís estaría mostrando los resultados de la operación a la que se había sometido.

“Como se los había prometido acá les sigo documentando el inicio de este nuevo renacer mío de la mano de @elcirujanodelosfamosos @dralinaussa y @fajitex. Les estaré mostrando paso a paso mi evolución pero no se imaginan lo dichosa que estoy!!”, fue el texto con el que la gorda Fabiola acompañó su video.

En la publicación se le ve vistiendo un abrigo rojo y saludando a sus seguidores y luego, ya en silla de ruedas, ingresando a la sala de cirugía donde finalmente fue operada.

La publicación de Posada no pasó desapercibida entre sus seguidores y hubo opiniones divididas en torno a su decisión de realizarse este procedimiento estético.

Hubo fans que le desearon lo mejor y que celebraron la posibilidad de que pueda “hacerse lo que quiera”, mientras que otros seguidores aprovecharon para comentar sobre por qué las personas se “niegan a envejecer con dignidad.”

“Bendiciones y que quede más linda de lo q es”, “Bendiciones y exitos fe en Dios y la virgen todo va salir bien” y “Vas a quedar más bella de lo que eres. Dios estará presente a través de las manos de los médicos y todo te va a salir bien. Yo tambien voy para una blefaroplastia porque me he querido hacer eso hace años”, fueron algunos de los comentarios amables de sus seguidores.

“Porque no envejecer con dignidad?????cuántas quisieran llegar a esta edad bien con arruguitas pero sanas otras que no alcanzan a vivir con los años que tenemos”, “sa platica se va perder ...la vejez no la detiene nadie quedan como chukis” y “No se por que no envejecen con dignidad”, fueron otras de las reacciones que se vieron en su perfil de Instagram.

Se espera que la famosa humorista publique nuevos vídeos, historias o fotos para saber, exactamente, qué procedimiento fue el que se realizó y para que muestre los resultados de esta cirugía con la que, seguramente, buscaba sentirse mejor.

Cabe recordar que en el pasado la humorista ha atravesado difíciles problemas de salud que la han llevado a estar muy cerca de la muerte y por lo que ha tendio que bajar de peso por recomendaciones médicas, algo que ha cumplido al pie de la letra.

