La Gorda Fabiola dejó en audio premonitoria confesión sobre su muerte: “He soñado con el epitafio de mi tumba”

“Hoy, cuando me enteré de su partida, no pude más que elevar una oración, y entender que todas las risas y aplausos que causó en este plano, retumbarán en el cielo. Descansa, querida Gordita. Su recuerdo perdurará en el corazón de quienes tuvimos la fortuna de recibir su amor”, manifestó Hassam.

“Siempre he soñado con que mi tumba tenga un epitafio que diga: ‘Descansa en paz, alma mía, solo querías reír’, ese me gustaría que fuera mi epitafio. El gran legado que quisiera dejar es que entiendan, sobre todo las mujeres de tallas plus, que ellas también son bellas y que no tienen que sufrir de ningún complejo”, dice inicialmente en la grabación.