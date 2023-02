La Jesuu vivió el susto de su vida: la “encañonaron” y le robaron sus joyas

La inseguridad en varias ciudades del país está disparada y no discrimina a ningún tipo de persona, pues sea un transeúnte del común o una luminaria de la farándula o las redes sociales, cualquiera puede caer en manos de los delincuentes, quienes con armas en mano están quitando todos los objetos de valor que logren verle a su víctima, que en este caso fue la influencer vallecaucana La Jesuu.

La creadora de contenido, recordada por su activismo sobre la alopecia, enfermedad que ella misma padece, le contó a sus más de 3.3 millones de seguidores cómo fue interceptada por los delincuentes cuando ella se encontraba transitando por una de las vías más concurridas de Cali, siendo robada y amedrentada con armas de fuego en un semáforo.

La influencer describió cómo la atracaron en Cali. Foto: Instagram @lajesuu. - Foto: Foto: Instagram @lajesuu.

“Empecemos porque es primera vez que a mí me roban y les voy a contar todo”, inicia La Jesuu en su video contando cómo decidió coger esa vía para terminar siendo víctima de los fleteros. Luego la caleña reconoció que anda sin seguridad privada porque no le gusta estar alejada de sus fanáticos, quienes acostumbran a abordarla para pedirle fotos y autógrafos, asunto que ella realiza sin mayor novedad, pero que ahora no podrá realizar más.

La Jesuu aseguró que no quería volver a salir después del robo. Foto: Instagram @lajesuu. - Foto: Foto: Instagram @lajesuu.

Cuando ella frenó en el semáforo vio que un chico iba muy cerca a su carro y le hizo señas a otro, asunto que ella leyó como si la estuvieran saludando. Sin embargo, la historia fue otra. “Lo que sentí en ese momento no te lo puedo explicar, porque siento que se me nubló todo… Sentí que me arrebataron la cadena y me lo tenía acá y el otro acá (señalando las sienes con sus dedos), encañonada, quitándome el bolso… yo dije ‘o sea, ya’”, comenta la influencer.

La Jesuu atina a confesar que penaba volverse loca en ese momento, pues del susto manipulaba de forma incoherente con su carro y solo podía decirle a los delincuentes “no me vaya a hacer nada por favor”, viéndose también encerrada por una congestión vehicular que no la dejaba movilizarse para otro sitio y así ponerle fin a tan lamentable situación.

La influencer logró poner en marcha su camioneta por encima del andén que tenía al lado y así fue como logró salir a una avenida principal y emprendió una huida entre los nervios y la rabia, pues pensó que la venían siguiendo para seguir quitándole sus pertenencias. “Amor, de lo único que me acuerdo… Que recapacité, fue cuando llegué a la casa de mi amigo y le dije: ‘en mi vida vuelvo a salir, no, esos tipos tienen que andar por ahí’”, relató la influencer añadiendo que su amigo Camilo, el que la acompañaba en el momento del robo, también estaba muerto del susto pidiendo ver a su mamá.

La caleña también descubrió una estafa en su empresa. Foto: Instagram @lajesuu. - Foto: Foto: Instagram @lajesuu.

Algo que tiene muy claro la creadora de contenido es que su más grande error no fue desviarse de su ruta normal, sino haber conducido con sus vidrios abajo, pues así le facilitó el trabajo a los dueños de lo ajeno para que la abordaran con sus armas y lograran sacar del vehículo todo lo que vieron de valor, lección que ya aprendió y por eso ahora no volverá a mostrarse en público cuando esté manejando su camioneta.

“Hay que pensar en lo peor… Si yo vuelvo a mi zona de confianza, pensando que todo está bien, que las buenas intenciones existen en el corazón de todo el mundo, vuelven y me roban, vuelven y lo hacen, entonces no… Estoy en un momento donde en serio entendí que la confianza es lo único lo mata, el ser tan confiado”, analiza la vallecaucana, dejando claro que ella piensa mucho todo lo que le sucede, más durante este 2023 que ya van dos experiencias malas que ha tenido que superar.