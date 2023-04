La Liendra y Dani Duke sorprenden con sus hábitos alimenticios de la infancia, qué gran diferencia

En medio de la Semana Santa, el influencer Mauricio Gómez, comúnmente conocido como La Liendra, publicó un video en el que cuenta la forma en como se alimentaba cuando era pequeño, haciendo una comparación con la comida de su novia, Dani Duke.

Pues bien, en la alimentación de la pareja cuando eran pequeños hay grandes diferencias. Mientras Gómez comía como cualquier familia de bajos y medios recursos en el país, donde las menudencias eran frecuentes, la joven Duke recalcó que nunca había comido una pata de pollo, sino que comía nuggets.

La pareja de influencers confesaron si han terminado y quién ha bloqueado a quién. Foto: Instagram @la_liendraa. - Foto: Foto: Instagram @la_liendraa.

Las comparaciones hicieron reír a los miembros de la familia de Gómez que se encontraban en la sala, contando las experiencias y las formas en las que se comían las menudencias de pollo, pero para Duke no era igual, puesto que cada vez hacía más caras de disgusto hacia el plato que explicaban.

“Las patas de gallina, estamos hablando que mi hermana se comía las patas de gallina hueso por hueso, pescuezo, hígado, mollejas, ¿no comías eso?”, dijo La Liendra a Duke, preguntándole si ella tenía la misma experiencia, sin embargo, la joven fue diciendo que ella no había probado las menudencias.

“No, yo comía nuggets”, dijo la joven, y a su respuesta Gómez se enterneció y le dio un beso, luego le explicó a su mamá que los nuggets eran las masitas de pollo sin hueso que venden en la actualidad.

“Ahh no, eso se vino a poner de moda ahora, antes no teníamos de eso”, respondió la mamá de La Liendra riéndose de la respuesta de su nuera.

Dani Duke, la novia de La Liendra. - Foto: Instagram @daniduke

El desplante de Cristiano Ronaldo a La Liendra

Mauricio Gómez nunca ha ocultado la gran admiración que le tiene a Cristiano Ronaldo, por lo cual viajó hace unos días hasta Arabia Saudita para poder conocerlo en persona.

Mediante su cuenta personal de Instagram, el creador de contenidos compartió con sus seguidores todos los detalles del pequeño encuentro que sostuvo con la estrella lusitana. Además, los invitó a que nunca dejen de luchar por sus sueños.

“Primero lo soñé, luego lo visualicé y después fui a por ello. No se dio, pero seguí intentando. Volví a fallar, nunca perdí la fe. Sabía que iba a pasar, pero aún no era el momento. Volví a intentarlo, confié, fui y se dio”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Nunca abandones tus sueños porque no se dan, recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y las cosas no pasan cuando tú quieres, sino cuando son. Tú solo sigue ahí luchando por eso que quieres, que el momento llegará. Cristiano, fue un placer”.

Cristiano no le autografió la prenda a La Liendra - Foto: Instagram: La Liendra

El quindiano, sin embargo, señaló este viernes 24 de marzo en las historias que su felicidad no fue completa debido a que el atacante portugués no le firmó la camiseta del Al-Nassr que había comprado para la ocasión.

Pese a que se quedó con las ganas de tener un nuevo autógrafo del Bicho, el influenciador colombiano señaló que va a enmarcar la prenda. Asimismo, aseguró que no la va a lavar, pues su ídolo la tocó.

“Bueno, liendritas. Despídanse de la camiseta con la que conocí a Cristiano Ronaldo, porque la voy a mandar a enmarcar. Ni siquiera la voy a lavar. Muchos me dicen que si me la firmó, y no, no alcanzó a firmarla porque los guardaespaldas se lo llevaron”, precisó Gómez.

La Liendra aseguró que CR7 no le firmó la camiseta - Foto: Instagram: La Liendra

Gómez recalcó finalmente que le parecía poco importante que el astro luso no le haya firmado la camiseta, puesto que la prenda ya tiene el suficiente valor sentimental por todo lo que significa para él.

“Igual, una camisa del Al-Nassr firmada por él yo la puedo comprar, la puedo conseguir. La camisa con la que conocí a Cristiano Ronaldo y que tenía puesta es algo que no tiene valor, es algo que no se puede conseguir”, concluyó.