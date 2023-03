‘Siuuu’ | La Liendra cumplió su sueño de conocer a Cristiano Ronaldo

Carlos Mauricio Osorio Gómez, más conocido como La Liendra, es uno de los influencers y creadores de contenido más populares en la farándula colombiana. A través de redes sociales, el joven suele compartir con sus millones de seguidores fotografías y videos en los que muestra algunos detalles de su cotidianidad.

Recientemente, La Liendra viajó al otro lado del mundo para disfrutar de varias actividades en nada más y nada menos que Dubái, una de la ciudades más lujosas del mundo. Por si eso no fuera poco, el influencer también visitó la ciudad árabe de Riad para presenciar un partido de la Primera División del fútbol local.

El partido tenía un detalle especial. Se trató del juego que enfrentó al Al-Nassr, equipo donde milita el astro portugués Cristiano Ronaldo, y el Abha. El encuentro fue el pasado 18 de marzo y concluyó con una victoria 2-1 en favor de los locales.

A través de su perfil de Instagram, donde cuenta con una comunidad de 6,3 millones de seguidores, La Liendra compartió un par de videos desde el Marsool Park. Uno de ellos muestra el gol de tiro libre que hizo Cristiano Ronaldo. El misil que lanzó el portugués fue tendencia, pues demostró una vez más la potencia que tiene en su pierna derecha.

“Gol del Bicho, y de tiro libre. Valió cada pu$% kilómetro que viajé. Cristiano nunca decepciona”, escribió La Liendra en la descripción de su post.

La Liendra conoció a CR7

Ver en vivo a Cristiano Ronaldo es un privilegio; verlo anotar un gol es un premio especial, pero conocerlo y tenerlo frente a frente ya es avaricia. Precisamente, La Liendra cumplió un sueño cuando consiguió estar a pocos centímetros de uno de los mejores futbolistas de la historia.

En un breve video, La Liendra mostró segundos de lo que fue su experiencia junto a Cristiano Ronaldo. Las imágenes muestran al joven influencer con la camiseta del Al-Nassr, mientras el futbolista abandona la sala en compañía de su equipo.

Así celebró La Liendra el gol de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr. - Foto: Captura de pantalla Instagram @la_liendraa

Así celebró La Liendra el gol de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr. - Foto: Captura de pantalla Instagram @la_liendraa

“Tengo mucho que contarles, solo esperen a que llegue a Colombia, ya voy en camino. No sé si lo que les voy a mostrar sea lo que están esperando o sea suficiente para ustedes, pero para mí sí lo fue. Algo es algo, peor es nada. Mañana tal vez se levanten y vean de lo que hablo, ahora solo podemos esperar”, expresó La Liendra.

Por lo pronto, los fans del creador de contenido tendrán que esperar hasta que regrese a Colombia para conocer a detalle cómo fue uno de los momentos más emocionantes de su vida: conocer a Cristiano Ronaldo.

La Liendra no pudo disimular el gran sufrimiento que sintió en restaurante de Dubái

En el marco de su reciente viaje a Dubái, La Liendra recorrió varios sitios emblemáticos en compañía de sus colegas influencers, entre ellos, uno que otro rascacielos.

Asimismo, en Instagram el joven quindiano subió instantáneas con costosos autos y un camello. Además, fue invitado a un restaurante que es popular por servir su comida desde el cielo, es decir, un establecimiento flotante.

'La Liendra' en Dubái. - Foto: Foto tomada de Instagram @la_liendraa

A través de historias, el creador de contenido mostró parte de su experiencia comiendo a metros del suelo. “Apriéteme fuerte, por favor, que yo soy bien raquítico (delgado)”, dijo La Liendra a uno de los colaboradores de la experiencia gastronómica.

Sin embargo, al momento en el que la mesa comenzó a elevarse, el influenciador no la pasó para nada bien, hasta el punto en el que confesó que no estuvo tranquilo consumiendo los alimentos.

“Yo no estoy tranquilo, ¿qué necesidad? Tantos restaurantes que hay allá abajo y comemos acá, no me siento tranquilo, no estoy parchado la verdad. Yo creo que no puedo mirar para abajo porque la silla mía se mueve, esto siempre está alto y uno de montañero”, expresó, con angustia y sufrimiento.

A continuación, la recopilación de las historias de Instagram en las que apareció el joven quindiano comiendo a las alturas en el territorio de los Emiratos Árabes Unidos: