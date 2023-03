“Necesito amor”: La Liendra le pide cariño a sus seguidores entre lágrimas con emotivo y preocupante post en redes

La Liendra es uno de los influencers más polémicos y a la vez masivos del país, todo gracias a que sus videos van desde las bromas pesadas y la representación extrema de la idiosincrasia del país, hasta sus experiencias en viajes de ultralujo donde se gasta una gran cantidad de dinero para retratarse en situación es poco cotidianas.

Alterno a esto, La Liendra ha expandido su repertorio audiovisual y ahora está incursionando en la plataforma Twitch, donde hace transmisiones en vivo de horas donde sus seguidores lo ven durante largos periodos de tiempo mientras él juega videojuegos o incluso apuesta en casinos virtuales, como en una de sus últimas transmisiones, en las que ganó 50 millones de pesos y, según él, todo gracias al ánimo y la energía de sus fanáticos.

La Liendra aún sorprende a sus seguidores con este tipo de sorpresas. - Foto: Foto: Instagram @la_liendraa.

Pero al parecer esta energía se apagó o se transformó en algo que al pereirano ya no le funciona, pues acaba de hacer una de sus publicaciones más sinceras y preocupantes en meses, mostrándose muy acongojado e incluso al borde del llanto en una imagen principal, que acompañó otras diapositivas que dejaban leer un tratado emotivo de súplica de cariño.

Son seis imágenes llenas de texto en las que La Liendra se sincera y deja al descubierto una gran necesidad de afecto que tiene en este momento, pues ha visto muy disminuida la muestra de cariño y amor por parte de sus más de 6.3 millones de seguidores y eso ya le está cobrando factura con su salud mental y emocional, pues él tiene como motivación a su audiencia.

“Aquí voy de nuevo… A grabar cosas diferentes para ustedes, feliz contento y con mucho amor… Siempre los pongo a ustedes como prioridad en mi vida, a veces primero que mi familia y que a mí mismo… Y no sé qué tan bueno sea eso, a mí no me duele, yo amo hacer pero no sé si ustedes hagan lo mismo, a veces me siento solo, no sé, como si le estuviera hablando a un celular, es raro pero hoy en día cambiaron mucho las cosas en las redes”, escribió La Liendra en su publicación.

La Liendra y Dani Duke son novios. - Foto: @laliendra instagram

A partir de ese párrafo, Mauricio Gómez, nombre de pila del creador de contenido, confiesa que él entrega todo de sí para crear sus videos, pero siente que sus seguidores ya no los reciben de la misma forma y son más las críticas que le llegan a la sección de comentarios que aquellos mensajes de ánimo, risas y alegría con los que se empezó a hacer famoso hace ya más de cinco años.

“Sé que hay muchas personas, miles y millones, que me quieren, me apoyan y están ahí conmigo siempre, pero no sé, no lo expresan, no me lo hacen saber y a veces uno necesita unas palabras que le digan a uno que va bien, que estuvo bueno, no sé… Pero los necesito… No me quiero rendir, de verdad… yo tengo mucho para dar”, añade el influencer.

La Liendra sabe muy bien que él es uno de tantos que genera humor y diversión en redes como Instagram y Tik Tok, pero en este momento él necesita que sus fans lo pongan como prioridad por encima de sus colegas y le demuestren de una forma más efectiva su cariño y su amor, ya sea con frases, chats interno o incluso videos enviándole los mejores deseos.

La Liendra. - Foto: Instagram @la_liendra

“Yo cada mañana me levanto pensando cómo puedo ser mejor para ustedes y quiero que usted piense cómo puede ser mejor conmigo, cómo me puede sacar una sonrisa, cómo puede estar ahí para mí, así no nos veamos, el solo pensamiento o lo que haga pensando en mí me llegará y esto es lo que necesito en estos momentos: amor y gratitud de parte y parte”, agrega el creador de contenido.

Por el momento La Liendra no ha activado la opción de likes y comentarios en el post, sin embargo, sus seguidores han ido a las otras publicaciones donde sí hay posibilidad de comentar y ya hay varios mensajes de aliento, aunque no falta el hater que le reprocha el derroche de dinero en sus viajes de lujo.