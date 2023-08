La lujosa vida que llevan Miguel Varoni y Catherine Siachoque

La pareja lleva más de 24 años juntos y no tienen hijos. Precisamente, esto fue durante un tiempo tema de polémica entre los internautas, quienes constantemente les preguntaban por qué habían tomado esta decisión.

Incluso, varias personas llegaron a culpar a Catherine, asegurando que si no habían tenido hijos era porque la actriz no “quería dañar su cuerpazo”.

Bastante molesta por estos comentarios, la famosa aseguró que: “Toda la gente que me conoce sabe que yo jamás pondría por encima de mi familia una cuestión física. Para mí, mi familia es la bendición más grande que me ha dado mi Dios porque hay familias que son disfuncionales. Yo tengo la bendición que me ha obsequiado Nuestro Señor, y es darme unos papás que parecen unos novios, unos hermanos maravillosos”.