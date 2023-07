“Dios mío”: Miguel Varoni reapareció en redes pero su aspecto dejó preocupados a sus seguidores, ¿qué tal se ve?

Según reveló el experto en televisión Carlos Ochoa, Caracol y Telemundo estarían preparando una temporada de esta exitosa producción, que contaría con la participación de Varoni y parte del elenco original. El enfoque de la historia se centraría en Pedrito Coral, hijo del protagonista, quien no tiene la misma suerte con las mujeres que su papá, por lo que este le enseñaría todas sus técnicas de conquista.

Pero los nuevos detalles sobre Alina Lozano y su participación en esta novela se dieron a conocer en un video de TikTok en el que dijo: “definitivamente, no voy a volver a interpretar a doña Nidia en la versión de ‘Pedro, el escamoso’” .

“Es como triste y decepcionante cuando no se llega a una negociación y pocas veces no llego a una negociación. Pero después de casi 20 o 25 años de trayectoria, he hecho un pacto conmigo misma de mejorar las condiciones”, precisó en el video publicado .