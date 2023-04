La nueva mansión de Shakira sería en una de las zonas más exclusivas de Miami; solo se podría acceder por helicóptero

Shakira viajó a Miami, Estados Unidos, con la intención de empezar de cero en su vida, dejando atrás todo lo que ocurrió con Gerard Piqué tras su ruptura amorosa. Ambos famosos lidiaron con la presión mediática, intentando proteger a sus hijos a toda costa para que no resultaran lastimados de ninguna manera.

Una vez la cantante se mudó de España, las miradas de los curiosos se posaron sobre los planes que tenía en aquella ciudad norteamericana, ya que existían noticias que apuntaban a que no vivirían en su antigua casa, sino que buscaría una mansión que se acoplara más a sus necesidades. La barranquillera estaba poniendo en primer lugar a sus hijos, Milan y Sasha, quienes deseaban llevar una vida tranquila.

A pesar de que una serie de fotos se difundió en las redes sociales y reflejó a Shakira visitando distintas mansiones para comprar alguna, un medio internacional contó sobre los planes que tendría la colombiana con una de las zonas más lujosas de Miami. Los detalles apuntarían a que la estrella musical estaría interesada en adquirir una casa en el residencial más caro del mundo.

La cantante habría tomado decisión con respecto a su estadía en Miami. - Foto: Instagram @shakira

Según reseñó el Diario AS, citando lo comentado en El programa de Ana Rosa, el periodista Álex Rodríguez desveló la ubicación que manejaría la también bailarina para mudarse próximamente. La información precisó que se trata de una lujosa y hermosa mansión en Fisher Island, donde se acumula un gran número de personas millonarias.

La cantante fue centro de aplausos por su 'show' en el programa que conduce Jimmy Fallon, previo a la mudanza a Miami. - Foto: Fotograma, 3:56, Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon YouTube

El portal informativo agregó que, al parecer, para acceder a este exclusivo lugar solo se puede a través de barco o helicóptero. En esta zona viven personajes muy adinerados, por lo que no cualquiera puede llegar ahí.

“Es el residencial más caro del mundo, donde por metro cuadrado hay el mayor número de millonarios. Se llama la isla de Fisher Island y es un lugar en el que se puede acceder por barco o helicóptero”, mencionó.

De igual manera, los medios indicaron que, para ser vecino y residente de Fisher Island, los interesados deben esperar a que los habitantes del lugar se reúnan y decidan si se autoriza la llegada. El diario AS agregó que, en caso de que Shakira quiera integrar este sitio, tendrá que pagar una cuota de 250.000 dólares iniciales y luego, ya viviendo en el espacio, pagar un valor de 22.000 euros al año.

Shakira estaría buscando la mejor mansión para vivir con su familia. (Photo by Bruce Glikas/WireImage) - Foto: Bruce Glikas/WireImage

“Shakira está buscando la aprobación, como ocurre en Estados Unidos, de todos los vecinos que son los que se tienen que reunir para decidir si quieren a Shakira como vecina. Kim Kardashian es la otra famosa que se quiere mudar a esta isla”, agregó el portal.

Por el momento se desconoce cuál será la elección de Shakira, teniendo en cuenta que busca manejar todos los detalles de su vida en privado.

Padres de Piqué destaparon cómo está su hijo tras el viaje de Shakira

Recientemente, en medio del auge que tomó el tema del viaje de Shakira, las miradas de los curiosos se posaron sobre Gerard Piqué y sus padres, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, quienes terminaron mal con la barranquillera. Al no estar presente la artista, los lentes de las cámaras intentaron captar las reacciones de los progenitores del catalán, quienes asistieron a diversos eventos sociales y públicos.

Según detalló Europa Press, los papás del exfutbolista fueron captados en el torneo Conde de Godó de Tenis, el cual se realizó precisamente en Barcelona. Montserrat Bernabéu y Joan Piqué llegaron al lugar, siendo grabados por los reporteros que se encontraban allí.

Shakira siempre presumió públicamente de su buena relación con su suegra, Montserrat Bernabéu. - Foto: Europa Press

Al ingresar y prepararse para el evento, un paparazi se acercó a los españoles y les preguntó cómo estaba su hijo tras la partida de Shakira con sus pequeños de Barcelona. La médica catalana fue quien rompió el silencio y comentó sobre cómo se encontraba el empresario de Kosmos, puntualizando que “todo estaba estupendo”.

“Todo muy bien, todo estupendo”, fue lo único que dijo Bernabéu ante las cámaras, según recogió Europa Press en el sitio.

Shakira, junto a sus exsuegros. - Foto: Instagram

Con estas palabras, la española intentó esquivar las interrogantes relacionadas con su familia, desmintiendo, posiblemente, que el exjugador estuviera mal y devastado con el viaje que realizaron los menores a Estados Unidos.

Lo particular de la situación fue que la madre de Piqué se habría contradicho y terminó hablando de su vida personal ante de una pregunta que recibió, ya que en una entrevista que concedió fue clara en que no tocaba esos temas con personas que no fueran de su círculo cercano.