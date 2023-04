Shakira seguiría abatida por duro momento que vivió; afirman que no ha podido lidiar con situación relacionada con Piqué

Shakira tomó la contundente decisión de partir de España a principios de abril, buscando abrirse paso a una nueva vida lejos del pasado que construyó con Gerard Piqué. La cantante lidió con algunos inconvenientes, los cuales hicieron que su mudanza se retrasara más de lo esperado y tuviera que quedarse por unas semanas más en Barcelona.

Shakira se está adaptando a un nuevo cambio en su vida. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) - Foto: FilmMagic

En el capítulo que quiso escribir en Miami con sus hijos y su familia, la artista no dudó en reencontrarse con amigos, allegados y conocidos, al punto de conectar con las raíces que dejó hace más de diez años, cuando quiso formalizar la relación con el exfutbolista. Poco a poco retomó sus actividades y planes a futuro, despegándose de las noticias que involucraban a su expareja.

Sin embargo, recientemente, medios españoles apuntaron a que Shakira no estaría bien del todo y seguiría abatida por lo ocurrido con Gerard Piqué meses atrás. Espacios informativos se centraron en comentar sobre la celebridad y sus apariciones en público, puntualizando que las sonrisas no eran lo que parecía y existiría dolor en la barranquillera.

Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación en junio de 2022. Foto Instagram @shakira - Foto: Instagram @shakira

De acuerdo con lo que mencionó El Nacional de Cataluña, a pesar de que Shakira se mostró feliz y emocionada por los reencuentros que tuvo con diversos amigos de su pasado, tal y como es el caso de Juan Luis Guerra, Emilio Estefan, Alejandro Sanz y Lili Estefan, todo apuntaría a que su estabilidad no sería la mejor. El medio tituló un artículo señalando que la intérprete de Gitana estaría “peor que nunca en Miami” al no superar la felicidad de Piqué y su novia.

En lo reseñado, la colombiana estaría lidiando con el duro momento que vivió, al punto de que tendría altos y bajos en su ánimo. Tras lo sucedido con Gerard Piqué y Clara Chía, la artista se habría enfrentado a un cambio interno, plasmándolo en su rostro y los gestos que compartió frente a las cámaras.

La pareja habría optado por asumir una actitud que, posiblemente, le dolería a la colombiana. - Foto: Instagram @shakira - TikTok @oscar.caceress/ Twitter @ClaGerFans

“Pero no es oro todo lo que reluce. Shakira no está pasando por su mejor momento anímico. La artista se encuentra en horas bajas. Desde su ruptura con Piqué no levanta cabeza. Ha perdido su energía y su ilusión. Sus hijos y su hermano Tonino son su mayor apoyo”, escribió El Nacional de Cataluña.

“Aunque intenta plantar cara al padre de sus hijos, la tristeza se nota en su rostro diariamente. Presenta siempre un aspecto de cansancio”, agregó.

No obstante, el medio español sí fue claro en que Shakira estaría en acompañamiento profesional, buscando superar esta situación que la habría marcado bastante. Laura Fa, integrante de Las Mamarazzis, también mencionó esto en el pasado, indicando que la estrella musical recurrió a buscar ayuda, trabajando en su parte interna y mental desde que se enteró de la traición de Gerard Piqué.

Shakira y Piqué estarían lidiando con los cambios en sus vidas. - Foto: Getty Images

“Al conocer la infidelidad de Piqué, que propició la ruptura, Shakira se puso en manos de profesionales para hacer frente a esta dura etapa de su vida repleta de cambios. Este paso ha sido clave en su recuperación. No obstante, aún continúa con apoyo médico”, dijo el portal catalán.

Por el momento, ni el equipo de Shakira ni la cantante se pronunciaron al respecto sobre esta información, ya que se dejó claro el interés de conservar la intimidad y privacidad en la vida de la cantante.

Shakira estaría enfrentando un fuerte momento anímico por lo ocurrido con Piqué. (Photo by Bruce Glikas/WireImage) - Foto: Bruce Glikas/WireImage

La también bailarina y compositora no ha tocado a profundidad este tema, centrándose por completo en proteger a sus hijos, Milan y Sasha. Los dos menores la acompañaron en todo este proceso, sin despegarse de ella y compartiendo este regreso a Estados Unidos.

Habrá que esperar a conocer nuevas noticias oficiales de Shakira y su mudanza en Estados Unidos.