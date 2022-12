La razón por la que Miguel Varoni se desmayó luego de su cirugía

Miguel Varoni, quien interpretó a Pedro Coral Tavera en la exitosa novela Pedro el escamoso, se convirtió rápidamente en tendencia en noviembre pasado y generó bastante impacto en las diferentes redes sociales debido a su drástico cambio físico.

Tras su evidente transformación, el famoso actor sorprendió la semana pasada a todos sus seguidores y confirmó mediante una publicación en Instagram que pasaría por el quirófano para someterse a un rejuvenecimiento facial, por lo cual viajó recientemente a Colombia.

“Arranca esta nueva aventura y es gracias al médico Alan González, que lo va a hacer una gran realidad. Les voy contando”, escribió en su momento el también productor.

Además del rejuvenecimiento facial, el artista colombiano se hizo algunos retoques en el pecho y en el abdomen. Asimismo, compartió un video en Instagram de cómo tenía el cuerpo antes de intervenirse quirúrgicamente.

Sin embargo, durante una transmisión en vivo con el cirujano colombiano encargado de su cambio, Alan González, el actor y productor contó uno de los momentos donde tuvo que ser atendido de urgencia por no tener los cuidados necesarios de posoperatorio.

En una ocasión en la que Varoni quiso ir al baño, decidió no llamar a la enfermera y hacerlo por él mismo, sin contar con que este movimiento le ocasionaría una parada en la clínica: “Me moví y sentí como una pequeña cosita ahí, como un pequeño ‘trick’ en la herida, pero yo no le puse atención y seguí”.

En su relato, contó que después de eso comenzó a perder fuerza: “Empecé a sentir como que sudaba y llamé a la enfermera para que me quitaran la faja. Se me empezó a caer el mundo y me caí boca abajo sobre el dren que tenía aquí (en el estómago) y sentí dolor. Me volteé y dije que me dejaran”.

Luego de ello y de ser revisado por el personal médico, el doctor que para ese momento se encontraba en Barranquilla, tuvo que viajar de urgencia a Bogotá para revisar qué había pasado y por qué el actor había perdido el conocimiento.

Una vez en la capital, Varoni fue revisado por el doctor, quien encontró que se le había formado una hematoma que requirió un nuevo proceso quirurjico, ya que, según la explicación del profesional, tuvo que drenarse.

“Obviamente, de ahí en adelante tomé más conciencia de lo que me había pasado y me cuidé más. Estuve muy concentrado en cuidarme, además aunque el cirujano haga su vaina, uno como paciente tiene que poner lo suyo o si no la vaina, no funciona. Hay que cuidarse mucho porque me pasó, hay que cuidar las heridas, la cicatriz y todo“.

Durante otra transmisión, el actor, de igual manera, aprovechó el momento para responderles a todas las personas que lo han cuestionado en los últimos días por someterse a este rejuvenecimiento facial.

“Los entiendo, pero soy feliz. Es un tema muy jodido. Lo importante es que soy feliz. Uno lo que tiene que hacer es tomar la decisión y saber cómo quiere verse mejor. Nadie es monedita de oro para hacer feliz a todo el mundo”, puntualizó Miguel Varoni.

El productor mostró finalmente en su cuenta de Instagram los primeros resultados del procedimiento y dejó ver un pequeño comparativo de su rostro antes de ser operado.