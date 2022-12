La Tigresa del Oriente estrenó villancico navideño y ya es furor en redes

Tras lograr 138.000 seguidores en redes sociales, lanzar cuatro álbumes de estudio y dos películas, la cantante peruana Judith Bustos, más conocida como La Tigresa del Oriente, sorprendió a los internautas con el estreno de una nueva producción en plena celebración de fiestas de fin de año.

Se trata del villancico Niño Manuelito, tema muy reconocido en Perú, el cual ha desatado furor en las redes entre los usuarios. De igual manera, compartió el proceso de grabación y algunas escenas muy significativas y vistas en esta época navideña.

Sin duda alguna, este estreno ha desatado todo tipo de reacciones y comentarios a favor y en contra del nuevo tema musical. “Y lo peor de esto es la misma gente del Perú burlándose ...me parece que está bonito el tema”, “Sinceramente tiene hasta ritmo navideño me encanta lo pondré el 24 y 31 en mi casa está muy bonita tu canción tigresa”, “Acabo de ponerla en el pesebre y el burrito, el buey, la oveja y el gallo salieron disparados 😢 y la virgen está con amenaza de parto prematuro... San José la está calmando 😮 vaya susto!!!” y “pensé que está doblando a la Chimoltrufia”, fueron algunos de los mensajes.

Así es la Navidad plateada de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno tienen todo lo necesario para vivir una Navidad inolvidable este fin de año 2022, todo porque ha sido un año laboralmente productivo para los dos, su amor sigue intacto como cuando se conocieron por primera vez y lo más importante, su familia se agrandó, haciendo que los Bueno Cataño ahora sean cuatro con la llegada de Domenic.

Por eso Luisa y Pipe no escatimaron en gastos a la hora de decorar su hogar y ya le mostraron a sus seguidores cómo les quedó el apartamento donde viven con sus dos hijos, Máximo y Domenic. Con un video que publicó la antioqueña en sus historias de Instagram, La W dejó ver cada uno de los adornos que puso, que no son para nada comunes y sí generaron diferentes reacciones entre sus seguidores.

En el clip se ve centros de mesa con piñas de pino, dos papás Noel con en tamaño casi real, vestidos con trajes blancos de piel con apliques grises, muy al estilo “invierno”; y un árbol de Navidad con luces azules metal con bolas blancas y plateadas acompañadas de helechos grises y verdes oliva. También se pueden ver dos jarrones en plata con plantas del mismo tono haciendo las veces de pequeños árboles congelados por el frío nórdico que acompañan las fiestas.

Muchos de sus seguidores amaron la decoración vanguardista y diferente, pues destaca que está fuera de lo convencional a la hora de no elegir los tradicionales rojo y verde para acompañar la Navidad, sin embargo, a otros sí les hizo falta un poco más de color y criticaron la elección de Luisa y Pipe.

“Pues son sus gustos. Y debe ser fino para ella y pagaría un platal por el diseño de eso, algún decorador, pero para mi gusto, ese color no es de la navidad. Muy plateado no sé la luces, como ha cambiado las decoraciones de navidad”, “Con dos bb y esa decoración sin nada de motivación para ellos”, “Qué hermosura”, “Porque yo no puedo tener así una casita 😢”. “La Navidad de Comcel 😂😂😂 pero pues cada quien con sus gustos”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación que hizo la cuenta Rastreando famosos, que compiló la historia de La W.

Tanto Pipe como Luisa están haciendo todo lo posible para tener un hogar lleno de amor y diversión, ahora que tienen en sus brazos a Domenic, un bebé que los ha llenado de alegría, amor y los ha puesto a correr con infinidad de cosas, desde el baby shower con una cantidad considerable de influencers, un parto inesperado con cirugía incluida, una sesión de fotos supremamente tierna y una Navidad de ensueño invernal.