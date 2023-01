Lady Noriega reveló que varias veces ha estado al borde de la muerte: “Dios me salvó”

Lady Noriega es cantante, actriz y presentadora, una de las artistas más polifacéticas y con más trayectoria del país. Incluso, hace unos días sorprendió a todos sus seguidores luego de anunciar que lanzaría un álbum con canciones dedicadas a Dios, esto luego de una promesa que le hizo su esposo tras haber registrado complicaciones de salud por cuenta de la covid-19.

Pues bien, recientemente, la cordobesa —que representó a su departamento en el Reinado Nacional de la Belleza en 1991— se sinceró y habló sobre las recientes ocasiones en las que su vida ha estado en riesgo, en una entrevista para el programa de entretenimiento Lo Sé Todo, del Canal Uno.

Actriz Y Cantante Lady Noriega Foto Andrés Reina - Foto: Andrés Reina

Uno de ellos fue la lucha contra los biopolímeros, pues su cuerpo rechazó el producto ante el excesivo uso de la sustancia y padeció duras complicaciones que llevaron su vida al filo de la muerte.

“Me quise hacer unos retoques pequeños de relleno en los labios y el mentón, siento que a la doctora que le confié esta responsabilidad se le fue la mano. (...) Yo tiré la toalla; literalmente me despedí de mi familia. Pero Dios no quiso, él prefirió que yo me quedara más tiempo con mi familia, con mi gente, con mi público, con mi trabajo”, señaló Lady en el programa.

“Doy gracias a Dios por haberme ayuda a salir de este proceso tan difícil y poder decir a los 50 años que me veo bella y a gusto con lo que reflejo”, dijo la actriz.

Adicionalmente, en el programa emitido el lunes 30 de enero, la cantante manifestó que cumplirá una promesa a Dios, por lo que prepara un álbum musical y una gira de conciertos.

“No siempre se le debe cantar al amor o al despecho, la música puede ser más que fiesta, hice una promesa y la pagaré porque le debo la vida a Dios, así que le cantaré en agradecimiento”, concluyó.

Lady Noriega hizo sorprendente revelación sobre su exnovio que involucra a Pablo Escobar

En medio de una entrevista en el programa Yo, José Gabriel, del Canal RCN, la actriz y cantante Lady Noriega hizo una revelación que dejó sorprendido a más de un televidente.

De acuerdo con Noriega, un novio que tuvo años atrás terminó muerto, al parecer, por orden del narcotraficante fallecido Pablo Escobar. La actriz contó en el programa citado anteriormente que ella era del interés del narcotraficante antioqueño, pero que jamás accedió a conocerlo y menos a compartir con él.

“Yo nunca he querido decir la verdad”, dijo Noriega, quien a su vez contó que fue de las pocas mujeres que se atrevió a decirle a Escobar que no le interesaba, pues, según dijo, en la década de los noventa unas amigas con las que participó en el reinado para ser Señorita Colombia llegaron a su casa para invitarla a La Catedral, centro de reclusión, en su momento, del fallecido capo del narcotráfico.

Lady Noriega. - Foto: @ladynoriega7

Lady Noriega, que para el año 1991 tenía 20 años, también dijo que les hizo saber a sus amigas que estaba enamorada. “Tengo mi novio y estoy haciendo planes de casarme”, dijo Noriega, razón por la que no le interesaba acceder a la invitación con el narcotraficante.

“Ese novio con el que yo me iba a casar termina muerto por esa situación con Pablo Escobar. Yo me fui de la ciudad. Mi familia también tuvo que salir exiliada. Una cantidad de situaciones muy complejas. Una familia trabajadora, de clase media, decente, en qué momento nos vimos enredados en una cosa de estas y con un muerto al lado. La situación no era tan light como yo siempre he querido mostrarla”, contó Lady Noriega en Yo, José Gabriel.

La artista no reveló el nombre de su exnovio fallecido y tampoco entregó más detalles al respecto.