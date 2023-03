Laura Tobón confesó el problema que tiene con su peso

Laura Tobón es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Durante varios años, la bogotana ha estado al frente de diversos formatos televisivos del entretenimiento, en especial desde Noticias RCN, aunque también se destaca como modelo de importantes pasarelas nacionales e internacionales.

Laura Tobón y la foto por la que dicen que se operó - Foto: Cuenta de Instagram @laura_tobon

Además de ser presentadora, Laura también ha decidido ir más allá, siguiéndole los pasos a su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez, y ahora es dueña de su propia línea de vestidos de baño. No cabe duda de que Tobón sabe cómo llamar la atención frente a las pantallas, pero esta famosa de 33 años también ha dejado claro que su logro más importante es el haber sido madre.

Tobón llegó a ser madre primeriza hace casi dos años y se quiso dedicar en gran medida el pequeño Lucca, pues la bogotana dejó todos sus proyectos en la televisión para estar al lado de su hijo. Hace poco la presentadora volvió a las pantallas con el programa de emprendimiento de mujeres ‘Escuela Imparables’ de E Entertainment, ya que Lucca tiene un poco más de un año, pero los vestigios del embarazo siguen en el cuerpo de Laura.

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, Laura Tobón ha hablado en más de una ocasión sobre detalles de su vida privada. Por ejemplo, la bogotana contó cómo conoció a su esposo Álvaro Rodríguez mientras cubría el Festival Vallenato para el Canal RCN. Además de esto, Tobón también ha roto el silencio sobre cómo ha vivido la maternidad junto a Lucca.

En una ocasión, Laura reveló que durante su embarazo llegó a subir más de 30 kilos que aseguró que ya no reconocía su cuerpo pues “hasta los pies los tenía gigantes”.

La presentadora mostró su avance desde que tuvo a su bebé. Foto: captura de pantalla tomada de Instagram @laura_tobon - Foto: @laura_tobon

“Llevamos cinco meses, postparto, dándole duro. Hemos hecho cardio, funcional, boxing, hipopresivos; que creo son mis favoritos, hipopresivos postparto. Todo se lo debo a él (el entrenador) que me mata todos los días… Vamos, vamos bien, vamos bien (...). Hipopresivos postparto, todavía me impresiona mucho la costilla… Pero cada vez mejoramos”, dijo en su momento la presentadora.

Ahora, más de un año después del parto Laura Tobón confesó que tiene otro problema y es su aparente delgadez. En redes sociales no le han dejado de decir que “está en los huesos” y Tobón es consciente de ello: Esto dijo la presentadora en entrevista con ‘La Red’ del Canal Caracol sobre su cuerpo.

“La verdad desde que tuve a Lucca y justo cuando terminé la lactancia, siento que mi cuerpo tuvo un cambio totalmente diferente a lo que era antes. Creo que después de nueve meses de lactar a mi bebé como que me chupé, pero de alguna manera estoy tratando de recuperarme la nalga que se me fue (...). Hago ejercicio todo el tiempo para recuperar un poco más de masa muscular, mi carita era un poquito más redondita, ahora tiene más ángulo y se ve un poco más fina”.

Cabe recordar que la presentadora hace unos meses también compartió una foto ligera de ropa pero los comentarios que recibió se centraron en su figura.

“Ser conscientes de nuestro cuerpo, para mí es recordarnos que es un vehículo (...), amarlo en todos sus estados es parte del amor por la vida. A mis 33 años solo tengo agradecimiento por mi cuerpo que me ha dado el regalo más grande… Mi transformación de mujer a mamá hoy no la cambio por nada en el mundo”, escribió en su post.

“Se va a desaparecer, el marido no tiene nada que agarrar por su delgadez. A comer bien y menos ejercicios y no tanto trabajo para crear plata, en la vida no todo tiene que ser plata ni cosas materiales”; “ahora a las famosas les dio por subir fotos desnudas para llamar la atención”, fueron algunos comentarios que recibió la presentadora.