Le caen a Hassam por comentario que hizo sobre Sandra Reyes; el humorista se defendió: “No sea oportunista”

Sandra Reyes, una figura emblemática de la actuación, partió dejando un legado imborrable en la pantalla chica de Colombia. Su participación en destacadas producciones y su versatilidad artística la convirtieron en un rostro inconfundible de la televisión nacional. A lo largo de su trayectoria, su talento no solo cautivó a los espectadores, sino que le permitió consolidarse como una de las actrices más queridas y respetadas del medio.

“Usted está quedando por el suelo con esa forma de agredir personas en esta red. Ojalá no vaya a burlarse de Sandra Reyes hoy en su fallecimiento y ojalá reflexione sobre su ‘humor negro’, además de su forma de denigrar a los demás. Deja mucho que desear como persona con eso”, dijo la usuaria en un trino, el cual fue respondido por él.

“Yo no sé quién es, sumercé, pero veo que anda muy pendiente de mí, si eso le da felicidad o la hace sentir empoderada, felicidades. Pero no sea tan rata como para usar algo que puse hace un año solo para parecer indignada. No sea oportunista, da más asco su intento de funarme que el comentario quizás tonto que hice antes de la lamentable noticia de hoy. Gente como usted da pesar”, escribió.