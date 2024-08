Exesposa de Hassam tomó radical decisión; pasó la página con el comediante y volverá al altar: “Sabía que eras tú”

Según una publicación en el perfil de la colombiana, el amor tocó de nuevo a su puerta y no lo pensó para vivir esta experiencia, encontrando a un hombre que la hacía sentir muy especial. Aunque el noviazgo era todo un hecho, lo que sorprendió fue la revelación de que iría otra vez al altar, donde se daría el “sí”.

“Yo te digo sí. Te digo gracias por cada vez que tu mirada me sonríe, por cada vez que oras por mí, cada día de amor, cada palabra que trae paz, cada esfuerzo que da fruto, cada aventura en compañía. Te digo gracias por llegar a mi vida, por quedarte, y elegir permanecer en mi vida. Me hablaste del libro de Rut y su historia con Booz entonces cuando comencé a leerlo de nuevo y leí cada palabra y cada confirmación del Señor. Cuando ella le preguntó: ‘¿Por qué he hallado tal favor a tus ojos que te fijas en mí siendo extranjera?’ Rut 2:10 NVI y yo te había preguntado casi lo mismo días antes. Solo pude llorar; ¡sabía que eras tú!”, escribió.