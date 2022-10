Lina Tejeiro aclaró la verdadera razón de su reciente cambio físico y habló de los rumores sobre posible embarazo

Lina Tejeiro, la actriz e ‘influencer’ nacida en Villavicencio, es una de las mujeres que, aparte de acumular millones de seguidores en Instagram, es reconocida por su carisma y espontaneidad para hablar en público. Sin embargo, desde hace unos días, el nombre de la artista ha estado llamando la atención de muchos y no precisamente por su trabajo, sino más bien por rumores relacionados con un posible embarazo.

Hasta la primera mitad de este año, todos creían que Lina volvería con su ex, el cantante de música urbana Andy Rivera, pero todo esto terminó cuando publicó una foto en un ascensor con el cantante Juan Duque, y desde ese momento no dejaron de intercambiar mensajes, comentarios y reacciones.

Algún tiempo después, la actriz de La ley del corazón tuvo una complicación de salud en sus riñones y tuvo que ser hospitalizada. Al centro médico llegó Duque y, cuando ella estuvo mejor, decidió hacerle la propuesta oficial, con un tierno cartel, para que fuera su novia.

Desde entonces todo parece ser color de rosa y, aunque se ha rumorado sobre problemas y posibles peleas entre la pareja, nada ha sido confirmado y todo indica que la relación pasa por un buen momento. Una prueba de ello fue la celebración de cumpleaños de Lina, en la que Juan estuvo presente y de la que hizo una tierna publicación en su Instagram.

En medio de su idilio, surgió un fuerte rumor de que estaría embarazada. Aunque la protagonista de Un rabón con corazón ha mencionado en varias oportunidades en redes sociales que la posibilidad de tener un hijo, por ahora, es nula, recientemente el presentador Ariel Osorio, del programa Lo sé todo del Canal 1, manifestó que las pruebas estarían en las últimas imágenes publicadas por Tejeiro.

“Sus seguidores en redes sociales, que suman millones, han visto cambios significativos. Vemos una gran diferencia en el rostro de Lina Tejeiro. El año pasado hizo tremendo parrandón por su cumpleaños y botó la casa por la ventana. Se emborrachó y usó un vestido cortico. Sin embargo, este año solo compartió con su amor y amigos más cercanos en casa”, inició con su teoría Osorio.

Incluso, algunos de sus seguidores reaccionaron al cambio físico de la colombiana: “Está embarazada se le nota en la cara”; “Ay yo no sé, pero a mí se me hace que está embarazada ya se me metió a la cabeza jaja”; “Si está o no en embarazo, que no creó, ¿por qué les importa tanto?” y “Yo solo diré algo sencillo y claro: ¿por qué carajo la gente supone que si una mujer se sube de peso está embarazada?”.

¿Está o no embarazada?

Sin embargo, la también creadora de contenido salió a desmentir los rumores sobre su supuesto embarazo, en un comentario que hizo en sus redes sociales.

“Uno no se puede subir de peso 4 kilos para un personaje, porque ya me embaracé jajajajaja”, señaló la actriz, quien además reveló que en estos momentos se encuentra trabajando en un nuevo papel protagónico.

Aunque no se conocen muchos detalles de su nuevo papel, se especula que podría estar participando en un proyecto ambientado en la época de los 90´s. Así mismo, ha dejado ver a sus millones de seguidores un cambio de ‘look’ -en los últimos días se cortó el cabello y cambió la tonalidad de su cabello, por un color más oscuro-.

Ante su cambio de ‘look’, cientos de internautas en redes sociales han reaccionado con comentarios sobre lo que estaría preparando: “Con ese look te pareces a la viuda de la mafia , Carolina Gómez”, “Va a interpretar a alguien de lo 90′ en su nuevo papel, por el look y las cejas delgadas”, “Yo creo que ese nuevo look y el cabello es para un papel nuevo”, “Dijo la tía chismosa, ya se le nota el embarazo” y “Estás bella, pero me gustaba más tu anterior look”.