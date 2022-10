Las fotos con las que Lina Tejeiro habría aclarado rumor sobre embarazo; en una se toca el abdomen

Lina Tejeiro, la actriz y Youtuber nacida en Villavicencio, es una de las mujeres que aparte de acumular millones de seguidores en Instagram, es reconocida por su carisma y espontaneidad para hablar en público. Sin embargo, desde hace unos días, el nombre de la artista ha estado llamando la atención de muchos y no precisamente por su trabajo, más bien por rumores relacionados con un posible embarazo.

Aunque la protagonista de Un rabón con corazón ha mencionado en varias oportunidades en redes sociales que la posibilidad de tener un hijo por ahora es nula, recientemente la actriz fue mencionada por el presentador Ariel Osorio, del programa Lo sé todo del Canal 1, y sus manifestaciones estuvieron vinculadas con el hecho de que Tejeiro podría estar en etapa de gestación.

Las razones para haber llegado a esta especulación fue que la llanera no celebró su cumpleaños, el pasado 8 de octubre, con una predominante fiesta como lo hizo el año pasado. Además, Lina subió una serie de fotografías a su perfil oficial de Instagram en donde aparece con una prenda oversize (de talla más grande) y sorprendió a los cibernautas con un nuevo look; la celebridad colombiana se cortó el cabello en capas.

Hasta ahí todo parecía indicar que la novia del cantante Juan Duque podría estar en embarazo. Los casi diez millones de seguidores que la siguen alagaron el nuevo look de la actriz, pero a su vez también comentaron sobre el tema por el que Lina Tejeiro ha estado tras la lupa en estos días.

“Está embarazada se le nota en la cara”; “Ay yo no sé, pero a mí se me hace que está embarazada ya se me metió a la cabeza jaja”; “Si está o no en embarazo, que no creó, ¿por qué les importa tanto?”; “Yo solo diré algo sencillo y claro: ¿por qué carajo la gente supone que si una mujer se sube de peso está embarazada?”, escribieron algunos usuarios con diferentes posturas en torno al físico Tejeiro.

Sus más recientes fotos

En las últimas horas, Lina Tejeiro volvió a aparecer en Instagram. Sin maquillaje, con una gafas oscuras, un crop top negro y una sudadera amarilla, la youtuber subió seis instantáneas a su biografía.

Aparte de la naturalidad que muestra, la mujer escribió como pie de foto que se tomó las imágenes mientras estaba en el aeropuerto. “Vuelo retrasado… Ok, me tomo fotos y un café”, escribió la reconocida artista.

De inmediato, el posible embarazo volvió a resonar con estas fotos, aunque hubo una acción en particular con la que Tejeiro habría aclarado el rumor que ha estado protagonizando en los portales y programas de entretenimiento.

Con el nuevo corte de cabello, en algunas fotos con gafas y tomando café, la llanera posó frente a la cámara de su teléfono celular para pasar el tiempo en el aeropuerto. Sin embargo, particularmente en el carrete, en la fotografía número cuatro, la también creadora de contenido mostró una inusual manera de posar y un gesto en su rostro que no pasó desapercibido.

Haciendo pucheros con sus labios (como si estuviera un poco aburrida), la famosa colombiana reposó su cuerpo y en su abdomen es posible ver que toca uno de los lados dando a entender que los rumores sobre un embarazo podrían deberse a un aumento de peso. Cabe mencionar que en las otras instantáneas esta parte del cuerpo de la artista se ve totalmente plana.

Por ahora, Lina Tejeiro no se ha pronunciado al respecto. Asimismo, se sabe que la llanera sigue siendo la novia de Juan Duque, aunque las interacciones en redes sociales de la dupla de celebridades ya no son tan permanentes como antes.

A continuación, las fotos con las que Lina Tejeiro habría aclarado el rumor sobre que estaría en embarazo: