Lina Tejeiro se dejó llevar por emotiva noticia que recibió; destaparon si se trata de un embarazo: “Me acabo de enterar”

No obstante, Lina Tejeiro, en redes sociales, creó una fuerte comunidad de seguidores, quienes la apoyaron y respaldaron en cada una de sus etapas de vida . Por tal motivo, suele revelar noticias y cambios que llegan a su día a día, a través de fotos y videos.

“ Tengo que contarles algo. Me acabé de enterar , hace solo unas horas”, dijo al inicio.

Una vez se topó con un grupo de amigos, también influencers, les reveló la información que tenía, diciéndole: “Es algo que me emociona mucho a mí, espero que los emocione”. Al comentar lo que pasaría, estas personas saltaron y gritaron muy efusivos por lo que escuchaban.

“Ay noooooo!!! No he parado de sonreír viendo este video y no tengo ni idea que es….Entonces dos cosas: la primera, que sea lo que sea, qué chimba que estés sintiendo esa felicidad de cosas que anhelamos mucho y se nos dan, y la segunda, quiero saberlo todoooooooo!!!!”, escribió.