Los amores de Carlos Fernando Galán y el papel que han jugado en su carrera política

La entrevista con Galán se cumplió en casa de su madre, Gloria Pachón. El novel concejal había olvidado la entrevista , pero al final ambos dialogaron largamente sobre los destinos de la ciudad y los retos que enfrentaba como concejal. “Creo que esa entrevista fue un desastre, no fui capaz de aterrizar nada porque quedé embobado desde el principio con Carolina”.

Galán reconoce que para conquistar a Carolina fue necesario dejar de lado la timidez que lo habita desde niño y enfrentarse al desparpajo y sinceridad de una mujer caribe. La misma timidez que lo acosó cuando llegó a Francia a terminar su bachillerato tras la muerte de su padre , Luis Carlos Galán, en 1989. “No hablaba nada de francés y me costó acercarme a las mujeres. Me demoré un poco en poder tener una novia”, confiesa Galán. Pero ese amor completa ya más de una década y lo disfrutan junto a sus hijos Julieta, de 10 años, y Juan Pablo, de 4.

“No he conocido a nadie tan inteligente como ella. Es mucho más inteligente que yo; todo en Carolina me fascina”, asegura Galán, hoy de 46 años, quien confiesa que sigue tan enamorado de su esposa como en el primer día.

El amor y la política

Claudia describe a Carlos Fernando como un hombre “sereno” y un “papá amoroso”, que ha hecho de la política una forma de vida y a quien lo mueve el anhelo genuino de servir a la ciudadanía desde el sector público. “ Ese siempre ha sido su sueño, y aunque no ha sido un camino de rosas , he estado dispuesta a acompañarlo, que la familia lo rodee y estemos los cuatro juntos”, dice Carolina.

El nuevo alcalde de los bogotanos lo reconoce. Dice que prefiere ser un papá consentidor, más que un papá de reglas. Y agradece que, por fortuna, Julieta y Juan Pablo heredaron la vena costeña de la mamá, “por lo que ellos no luchan con un problema que siempre he tenido. Y es que soy tímido; mi papá me lo recordaba todo el tiempo porque a él le pasaba lo mismo. Hay que luchar contra eso, me decía. Pero mis hijos son espontáneos, divertidos, no les da pena nada”.