Douglas Pitt, hermano de Brad Pitt

Aunque no comparten la misma fama, los hermanos Pitt son filántropos de corazón. Douglas (izquierda), de 53 años, es empresario, padre de tres hijos y, al igual que Brad, tiene proyectos humanitarios en África. Lucha por los derechos de los niños, la erradicación del hambre y la pobreza, y la educación de la población en aras de mejores hábitos de salud. Así fue como creó la Fundación Care to Learn y ha colaborado con varias ONG. Pero además de sus obras benéficas, fue la imagen publicitaria de Virgin Mobile en Australia (de algo le tenía que servir la apostura propia de la familia), es fanático de la fotografía y ciclista empedernido. Michael Kutcher, hermano de Ashton Kutcher

La vida sentimental del actor (derecha) de That ‘70s Show es públicamente conocida, pero se sabe poco sobre la parálisis cerebral de su hermano mellizo Michael y lo mucho que ha sufrido por eso. Recuerda que a veces evitaba llegar a casa para no escuchar malas noticias sobre su salud. Más adelante, se matriculó en Ingeniería Bioquímica, para encontrar una solución a la cardiomiopatía de Michael, afección de la que se curó en 2013 con un trasplante de corazón. Pero el actor no culminó sus estudios, pues por esa época un cazatalentos lo descubrió y arrancó en el modelaje y la actuación. Michael, por su parte, cursó Administración de Empresas y Mercadeo, y hoy es portavoz y asesor de la Fundación de Parálisis Cerebral, en nombre de la cual ha visitado la Casa Blanca y el Congreso de su país.

Mónica Cruz, hermana de Penélope Cruz

Tres años menor que Pe, Mónica (derecha) también es actriz. Desde pequeña le apasionaba el baile y cuando estudiaba en una academia fue elegida para protagonizar Un paso adelante, la popular serie española sobre jóvenes bailarines. De ahí dio el salto a otras producciones de cine, televisión y videos musicales de artistas como Jamiroquai y David Bisbal. Por su parecido con su hermana, en 2011 fue su doble en Piratas del Caribe 4, pues Penélope estaba embarazada y no podía filmar las escenas de acción. Fuera del set, han colaborado juntas en campañas publicitarias y diseñaron una colección de ropa para Mango. En 2013, Mónica dio luz a su única hija, Antonella, concebida por inseminación artificial. Lee Ann Mapother, hermana de Tom Cruise

Su entrega total a la cienciología le costó a Tom su matrimonio con Katie Holmes, pero en su familia no hay problema con eso, pues sus miembros también son devotos de esta polémica religión. Pese a que el secretismo de la secta no permite que se sepa mucho sobre ellos, es bien conocida en Hollywood la estrecha relación que tiene el protagonista de Misión Imposible con sus hermanas, en especial con la mayor, Lee Ann, de 60 años. Son tan cercanos que la primera novia de Tom Cruise, Diane Cox, aseguró en entrevista al Daily Mail que ella y Lee Ann le enseñaron a besar. A diferencia de sus otras hermanas Cass y Mariann, Lee Ann es la que más lo ha acompañado en su carrera y a menudo asisten juntos a las galas de Hollywood. Ella fue su publicista y hoy trabaja en la productora de Tom, Cruise/Wagner Productions.

Austin Swift, hermano de Taylor Swift

De 27 años, Austin es el único hermano de la celebridad mejor pagada del mundo, y también se mueve en el escenario, pero como actor. Su debut en la pantalla grande fue en I.T., película de suspenso con Pierce Brosnan. Luego actuó en Vivir de noche, dirigida y protagonizada por Ben Affleck. Por otra parte, Swift es fotógrafo y algunos de los retratos que le ha hecho a Taylor han sido publicados en revistas como Rolling Stone y People. La acompaña a la mayoría de eventos públicos, al gimnasio, van de compras y es coanfitrión en sus múltiples fiestas. Ella, por su parte, hace cosas por él como dejar de ir a una premiación para verlo actuar, u organizar su fiesta de grado en pleno trajín de unos Billboard Music Awards. Con razón, Austin asegura que es “la mejor hermana del mundo”. Natasha Law, hermana de Jude Law

La vena artística corre por la sangre de los hermanos Law: Jude se fue por la actuación, mientras que Natasha, la mayor, eligió la pintura. Muy pequeña, tomó clases de teatro y participó en algunas obras. Después ingresó a la University of Warwick para estudiar Historia, pero pronto se cambió a su verdadera pasión y se fue al Camberwell College of Arts. Así comenzó una brillante carrera y sus obras, que incluyen cuadros, diseño gráfico, fotografías e ilustraciones con una estética que recuerda al arte pop, han sido expuestas en galerías de Nueva York, Londres y Tokio. Entre sus admiradores y clientes se cuentan la actriz Gwyneth Paltrow, Max Mara, Harrods, Samsung y Tiffany & Co. Aunque de pequeños eran inseparables y siguen siendo cercanos, los hermanos no se ven con tanta frecuencia y él pocas veces ha asistido a sus exposiciones. Eso sí, Natasha asegura que cuando Jude regresa a Inglaterra tras largas ausencias, la visita con sus hijos.

Luke Hemsworth, hermano de Liam y Chris Hemsworth

Aunque Chris y Liam son hoy los hermanos actores más reconocidos de Hollywood, Luke, el Hemsworth mayor, de 37 años (derecha), no se queda atrás. Es reconocido por su papel en la telenovela australiana Neighbours y saltó al estrellato por su rol en la serie de ciencia ficción de HBO Westworld. De hecho, Luke fue el primero de los hermanos en entrar a la actuación, pero como no le fue tan bien montó un negocio de instalación de pisos en el cual contrató a Liam y Chris. No es la única vez que han trabajado juntos: con el primero compartió pantalla en Neighbours y con el segundo hizo una breve aparición en Thor. En una entrevista con Jimmy Kimmel, Luke aseguró que él era el más fuerte de los tres y que sentía “gran satisfacción” en hacerlos llorar. Lo cierto es que son grandes amigos y tienen mucho en común: la actuación, el amor por el surf y su atractivo irresistible. Oliver Hudson, hermano de Kate Hudson





Los hijos de la actriz Goldie Hawn también heredaron la pasión por la actuación. La carrera de Kate ha sido más amplia y premiada, pero Oliver ha hecho su propio recorrido. Ha tenido sus papeles más notables en las series de televisión Rules of Engagement, Nashville, Scream Queens y Splitting Up Together, producida por Ellen DeGeneres. También es dueño, junto a su madre, su hermana y su padrastro, el actor Kurt Russell, de una compañía de producción de películas y televisión en la cual está a cargo de la división Workshed Entertainment. Oliver, además, se encarga de la parte masculina de Fabletics, el negocio de ropa deportiva de la artista. En 2002, fue incluido en la lista de los 50 más bellos de People.

Scott Evans, hermano de Chris Evans





Scott (izquierda), de 35, es tres años menor que el intérprete del Capitán América y también actor. Su papel más conocido es el de Oliver Fish, un policía de la telenovela One Life to Live, de ABC, pensado en principio para aparecer en cuatro capítulos, pero se quedó por 137. Fish sostenía una relación sentimental con otro hombre, lo cual elevó la popularidad del programa. En la vida real, Scott también es gay y como eso ha dado mucho de qué hablar, Chris ha salido en su defensa más de una vez. Los hermanos, que asistieron a la ceremonia del Óscar este año, son grandes amigos y comparten constantemente en Instagram fotografías de su infancia. Tienen dos hermanas, Carly y Shanna.

