Los Patojos revelan la verdadera razón por la que les da miedo salir a la calle tras la muerte de su mamá

El nombre de Yeni Judit Ariza Quiroga se volvió noticia nacional después de que se confirmara su muerte el pasado lunes, 26 de agosto. La mujer hacía parte de Los Patojos, famosos creadores de contenido del departamento de Santander, por lo que lo sucedido generó mucha tristeza en sus seguidores.

Su cuerpo fue encontrado sin vida al interior de la finca de la familia, las primeras hipótesis apuntan a que todo se trató de un suicidio, pero sus hijos, Naren Alexander y Andrés Javier, sostienen que su mamá nunca se quitaría la vida y piden que haya una investigación más profunda.

Recientemente, la familia de Ariza estuvo en el programa ‘Lo Sé Todo’, de Canal 1′, y entregaron algunos detalles de cómo ha sido su vida desde que se confirmó la lamentable noticia. Uno de los hijos de la mujer afirmó que han recibido fuertes mensajes, incluso, algunos los señalan de estar involucrados en la muerte de ella.

“Estamos viviendo una pesadilla estos días, ha sido un ataque por redes sociales grandísimo, la gente no siente el dolor que uno siente y dicen que por qué no nos rasgamos la ropa y por qué no nos mostramos desesperados”, dijo.

La mujer fue encontrada sin vida el pasado 26 de agosto. | Foto: Suministrada a SEMANA.

En medio de su duro relato, el joven reveló que sienten miedo a la hora de salir a la calle después de la muerte de su mamá, ya que temen que algo les pueda pasar teniendo en cuenta el tipo de comentarios que les realizan en las redes. Incluso, anteriormente destaparon que hasta amenazas les han llegado.

“Nos dicen que nosotros buscamos es fama, que buscamos seguidores. Nos da miedo salir a la calle, creemos que donde nos vean, mejor dicho, como le dije a mi papá, se nos viene una multitud de estas y nos lincha”, manifestó.

“Nos tocó dar declaraciones debido a la cantidad de malos comentarios, mala información, cantidad de chismes, hasta amenazas hacia la integridad de nosotros y de nuestra familia”, señalaron.

Pese a la dura situación que han tenido que vivir, la familia de Yeni Ariza sigue manteniendo su postura y asegura que no se trató de un suicidio, sino que a la integrante de Los Patojos le pasó algo.

“Nosotros como hijos tenemos una corazonada de que algo pasó, que la misma Fiscalía se encargue de demostrarlo. Hemos tratado de ir a la Fiscalía, pero mi papá dice que no, que no puede, que no es capaz”, puntualizaron.

Naren Alexander y Andrés Javier indicaron que el ente investigador hasta el momento no se ha comunicado con ellos, por lo que no saben cómo avanza el caso de su mamá. Finalmente, le hicieron un llamado a sus seguidores y en general a las personas para que no crean en las versiones que circulan en las redes sociales.