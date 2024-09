¿Por qué el papá de ‘Los Patojos’ no ha ido a declarar a la Fiscalía por la muerte de su esposa? Sus hijos revelaron la verdad

No obstante, pese a que han pasado varios días, no se han esclarecido los hechos y hay muchas dudas que rondan el caso.

Por qué el padre no ha declarado en la Fiscalía

“Hemos tratado de ir a la Fiscalía, pero lamentablemente mi papá dice que no, que no puede porque no es capaz (…) No ha salido nada, la Fiscalía no nos ha llamado. Después de estos días de dolor, de incertidumbre, de extrañar mucho a mi mamá, de aguantarnos críticas, amenazas y malas cosas, pero somos buenos hijos, queremos a mi mamá y queremos que todo se revele y queremos que se haga justicia”, afirmaron.