Los Patojos destapan complicada situación que viven tras la muerte de su mamá: “Hasta amenazas hacia nosotros”

¿Por qué el papá de ‘Los Patojos’ no ha ido a declarar a la Fiscalía por la muerte de su esposa? Sus hijos revelaron la verdad

“Nosotros como sus hijos estamos para decirles que no queremos que se sigan generando más chismes y más problemas, como por ejemplo que queremos monetizar. ¿En qué cabeza puede pasar eso?”, manifestaron.

Los Patojos pidieron que no se le haga caso a lo que dicen los influencers. | Foto: Tomado de Instagram de Los_Patojos

“No crean a esos falsos rumores, esas falsas publicaciones que están haciendo. Se están aprovechando del tema, es algo delicado. Está en manos de la Fiscalía (La muerte de su mamá), de ahí no ha salido. Es un proceso complicado lo que estamos viviendo nosotros”, manifestaron.

Asimismo, Los Patojos le volvieron a enviar un mensaje a sus seguidores, tal y como lo han venido haciendo desde el primer momento, para que los ayuden a que el fallecimiento de su mamá no quede en la impunidad, pues en repetidas oportunidades han dejado en claro que no creen que se tratara de un suicidio.

“Nosotros como hijos tenemos una corazonada de que algo pasó, que la misma Fiscalía se encargue de demostrarlo. Hemos tratado de ir a la Fiscalía, pero mi papá dice que no, que no puede, que no es capaz”, señalaron.