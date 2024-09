Shakira abre su corazón y revela las razones que la llevaron a pactar multimillonario pago con Hacienda en España; “no fue cobardía”

Desde el principio, cuenta la barranquillera, supo que el “ artificioso relato de la Agencia Tributaria confundía y manipulaba dos intenciones completamente diferentes: una era el deseo de establecerse en un país y otra, muy distinta, el de que prosperara una relación que se desarrollaba en ese país. Cambiaban lo uno por lo otro para convertirme en residente fiscal desde 2011 y crear obligaciones que no existían. Ahora comprendo, porque lo viví en carne propia, que una institución creada para el servicio de los ciudadanos no debería utilizar todo su poder y recursos para criminalizar caprichosamente a quien le conviene , pero todo el mundo sabe que el romance se vende bien.

Según Shakira, para 2011 ella deseaba que prosperara su relación con Gerard Piqué, que en ese momento estaba atado a España por motivos laborales, “pero viajar a España me generaba muchísimas complicaciones , porque me forzaba a estar lejos de mis centros de actividad laboral. Siempre que regresaba, lo hacía para que prosperara esa relación, no por ‘vocación de permanencia’”, señala la barranquillera.

Se trató, agrega, de una estrategia en la que además “ subyace un prejuicio machista . Si el cantante hubiera sido un hombre estadounidense, se hubiera enamorado de una española y la visitara regularmente, me cuesta creer que la Agencia Tributaria hubiera considerado que tenía una intención de arraigo. Hay un machismo estructural que da por descontado que una mujer solo puede seguir a un hombre, incluso cuando no le conviene. Un machismo que sobrevive en sectores de la burocracia estatal en una sociedad que –por suerte– ya piensa muy distinto”.

Pero, “la Agencia Tributaria no trata de castigar a quien no cumple, sino de mostrar trofeos de caza para reconstruir una credibilidad en entredicho. ¿Y cómo se consigue eso? Amedrentando a las personas, amenazando con la cárcel, poniendo en compromiso la tranquilidad de nuestros hijos y sometiéndonos a presión para quebrarnos. Se quiso hacer creer a la opinión pública que yo no pagaba mis impuestos, cuando lo cierto es que pagué mucho más de lo que debía. Cuando realmente correspondió hacerlo me declaré residente fiscal española y si se suman todas las cantidades de lo que pagué voluntariamente y las multas injustificadas, se verá que el Estado español se quedó con una suma superior a la totalidad de mis ganancias de esos años”, puntualizó Shakira.