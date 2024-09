Los Patojos pidieron ayuda de manera urgente en televisión; su padre habló por primera vez

Pese a que han pasado varios días y las autoridades pertinentes se encuentran trabajando en la investigación, hasta el momento no hay certeza de todo lo que pudo haberle pasado a la mujer, a quien encontraron sin vida, de manera inesperada, en las horas de la tarde del pasado lunes, 26 de agosto de 2024.

El llamado que hacen Los Patojos a sus seguidores

“Estamos viviendo una pesadilla estos días, ha sido un ataque por redes sociales grandísimo, la gente no siente el dolor que uno siente y dicen que por qué no nos rasgamos la ropa y por qué no nos mostramos desesperados (...) Nosotros estamos pidiendo que se investigue el caso, pero la gente dice que es un teatro y que estamos haciendo un show”.