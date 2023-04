Los secretos de Amparo Grisales para conservarse después de los 60 años

La reconocida actriz Amparo Grisales, además de resaltar por su talento, se destaca también por los diferentes y revolucionarios papeles que interpretó, y porque en sus recientes proyectos se desempeñó como jurado en un concurso de televisión.

Por otro lado, muchos colombianos se preguntan por los secretos que tiene Grisales en cuanto a belleza se trata, pues a pesar de los años conserva su belleza y pareciera no envejecer, esto debido a que es una actriz que se acerca a la tercer edad y todavía aparenta estar en su mejor época.

En un video de TikTok, la actriz destapó el secreto que la mantiene así de conservada, y contó qué es lo que le ha servido durante muchos años para mantenerse como una de las mujeres más hermosas del país.

“Tú tienes que ser egoísta contigo mismo, para poder. Si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a nadie, entonces tú tienes que, desde ti mismo, tener ese egoísmo. Primero me pulo, primero me perfecciono yo, primero estoy divina, primero tengo cosas que dejar, que enseñar, que transmitir, energía linda, bonito todo, para poder todo esto, acumularlo y enseñarlo, por lo menos transmitirlo y como energía, pasárselo a las demás personas”, afirmó con su característico estilo Amparo Grisales.

Y continuó “tienes que cuidar tu cuerpo, como dije, tu cuerpo es tu templo y es donde habita tu ser espiritual, por eso debes mantenerlo bien alimentado y ejercitado y no llegar a viejo con malestares y poder valer por sí mismo”, dijo Grisales.

A esto añadió una pulla para quienes la critican por su edad: “vejez es sinónimo de deterioro, tú puedes tener una antigüedad muy fina en tu casa, pero la cuidas mucho, la mantienes, la arreglas y por eso tiene el valor que tiene, si la descuidas, pues se verá vieja”.

Cabe resaltar que Grisales se cuida bastante con la alimentación, pues contó que desde hace mucho tiempo no consume animales, pues pertenece al ovovegatarianismo, lo cual le permite a los vegetarianos comer huevo.

Es de recordar que en el programa The Suso’s Show contó sobre su dieta y mencionó que “ni carnes rojas, ni mariscos, ni pescados, ni pollo, nada, ningún animalito”, de esta forma aseguró que gracias a la dieta es que también se ha mantenido tan vital.

Amparo Grisales quiso tener hijos en su juventud, pero lo descartó. - Foto: Alexandra Ruiz

Amparo Grisales no se quedó callada y estalló por burlas en su contra tras muerte de ‘Chabelo’; no los bajó de “estúpidos”

El pasado 25 de marzo de 2023, la industria del entretenimiento lamentó la pérdida de Xavier López, conocido como ‘Chabelo’, quien murió a los 88 años de edad. El artista mexicano sufrió complicaciones de salud en la mañana del sábado, partiendo de este mundo.

“Esta es una mañana muy triste, Xavier López Chabelo, padre, hermano y esposo nos ha dejado de manera súbita, causa de complicaciones abdominales”, escribió la cuenta oficial del comediante en Twitter, anunciando la lamentable despedida.

Amparo Grisales habló sobre la nueva temporada de 'Yo me llamo' - Foto: La red

En medio del vacío que dejaba el reconocido personaje de la industria, Amparo Grisales, la famosa ‘Diva de Colombia’, terminó ubicándose como tendencia en las plataformas digitales, debido al alto número de burlas que recibió por parte de usuarios. Muchos memes fluyeron en el escenario digital, mencionando la edad de la actriz y la pérdida del comediante.

Al ver esta situación, una persona salió en defensa de la celebridad, pidiendo respeto y responsabilidad en los comentarios que se hacían en redes sociales. El hombre afirmó que no era justo que se metieran con Amparo Grisales, teniendo en cuenta que ella ni los conocía ni los atacaba.

“Da put$#&a que hombres y mujeres con COMPLEJOS, se metan con Amparo Grisales para parecer graciosos, que además de ser hermosa e inteligente, nunca les ha hecho nada. Pues déjenme decirles que miles de mujeres de 20 o 30 años quisieran tener el cuidado y la belleza de esta dama”, escribió la persona en su cuenta.