Lucía Aldana y Pedro Pallares anunciaron que se les creció la familia: serán padres

Pedro Pallares y Lucía Aldana se convirtieron en una de las parejas más sólidas de la farándula nacional, debido a la extensa y tierna relación que formaron desde hace diez años. Los famosos disfrutaron de distintas etapas en su vínculo sentimental, despertando toda clase de reacciones entre los fanáticos de las plataformas digitales.

En medio de su proceso personal y emocional, la ex Señorita Colombia 2012 y el ex Protagonista de Novela 2002 comentaron años atrás que ya tenían planes de agrandar su familia y darle la bienvenida a un bebé. Los dos se mostraron emocionados con la idea, pero poco a poco el tema quedó en el pasado y no sonó más en sus redes sociales.

Sin embargo, recientemente, Pedro Pallares y Lucía Aldana dejaron sin palabras a sus seguidores de Instagram luego de compartir un sentido video en el que anunciaban que se convertirían en padres. El actor y la periodista no perdieron la oportunidad de celebrar este acontecimiento con sus allegados y conocidos, reflejando en las imágenes cómo tomaron la noticia.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el post, la ex reina de belleza se realizó la respectiva prueba y fue el exprotagonista quien vio primero el resultado sobre su hijo. Ambos se pusieron nostálgicos y felices, preparándose para recibir al futuro integrante de su familia.

Según se apreció en el perfil de los modelos, Pallares abrazó a su pareja, consintiéndole el abdomen y agradeciéndole a Dios por esta situación que atravesaban juntos.

“Gracias, señor, por este regalo que nos estás dando”, dice Pedro mientras consiente el vientre de su pareja, a lo que ella responde: “Estoy temblando. Estoy embarazada”.

Aldana no se quedó atrás y subió el video a su cuenta, expresando lo contenta que estaba con la vida que estaba creciendo en su cuerpo. En un breve mensaje agradeció a su pareja y citó unos versículos bíblicos, los cuales hacían énfasis en los hijos.

“Solo puedo decir que: DIOS ES BUENO. Pedro José Pallares, TE AMO”, escribió la celebridad en el pie de foto de la publicación, donde se ven fragmentos amorosos de los dos al darse cuenta de que se les había cumplido este sueño.

“Los hijos son una herencia del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. ¡Feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas! No será avergonzado por sus enemigos cuando se defienda de ellos ante los jueces’ - Salmos‬ ‭127‬:‭3-5‬”, agregó.

En el post se detallaron fotografías de la pareja posando con la ecografía, sonriendo a la cámara y reflejando la unión que sostienen desde hace varios años. Los besos, los abrazos y las caricias se robaron las miradas de quienes se emocionaron con esta noticia de los famosos.

“Los amo, soy demasiado feliz por ustedes”, “Qué belleza. Felicitaciones a los dos, la mejor noticia”, “Qué divino, esto es lo más hermoso que nos puede pasar a los hijos de Dios”, entre otros mensajes que dejaron rostros reconocidos como Johanna Fadul, Laura Acuña, Daniela Ospina, Andrés Toro, Alejandro Estrada, Isabel Cristina Estrada, María Fernanda Aristizábal y Daniella Álvarez.

Es importante recordar que el pasado 5 de noviembre la pareja fue centro de elogios por un amoroso post en el que se dedicaron bellas palabras por los diez años que llevan juntos. La ex Señorita Colombia destacó lo mucho que vivieron y las enseñanzas tan increíbles que obtuvieron de su vínculo.

“Mi amor bonito @pedrojosepa 10 años no es tanto pero ¿si que hemos vivido cositas no? ¡Increíble! Qué loco pensar que aún seguimos escogiéndonos mutuamente y decidiendo por este matrimonio a pesar de las chocoaventuras. Te amo de aquí a pequí, esta historia continua escribiéndose”, escribió Lucía.