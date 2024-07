Luis Alfonso no se quedó callado y reaccionó a video donde se ve que era víctima de robo: “Yo nunca desconfío de nadie”

“Imagínense que todos los parceros y las mamacitas me han preguntado que qué pasó allá en California, porque por ahí montaron un videíto mío tomándome fotos con la gente y se ve que una señora me abrió como la riñonera, ¿sí o qué? Como el bolsito. ¡La verdad sí, ome! Imagínense que estábamos ahí dando foticos, un tumulto muy grande, y la verdad yo nunca desconfío de nadie. Yo soy una persona que no tengo como esas cosas, como esas desconfianzas de acercármele a la gente como de lejos. No. A mí me gusta es meterme con los parceros, las señoras, los parceros, las mamacitas, abrazarlos. Pero… Verídicamente, la señora sí me abrió el bolso. Gracias a Dios, a mí me gusta andar más pelado que un hijue… Porque a mí no me gusta cargar efectivo, porque yo soy de los que todo lo que tengo en el bolsillo me lo gasto. Entonces, gracias a Dios, no llevaba ahí, sino solo los pasaportes”, dijo.