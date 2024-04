Luisa Fernanda W reveló que con traguitos Pipe Bueno conoció a sus papás: “Los emborrachó”

“Ustedes pueden creer que no recuerdo exactamente, pero sí me acuerdo de que , ya cuando oficializamos toda la película, los invitamos a una fiesta. Pipe les cantó y los emborrachó, como cosa rara”, aseguró Luisa en sus historias de Instagram.

Muchos de sus seguidores se han preguntado cómo es la relación de la influencer con sus padres, pues como no los muestra mucho en redes, esto los deja pensando.

Sin embargo, Luisa aseguró que lleva una excelente relación con ellos: “Mis padres son lo mejor que me ha pasado en la vida, mi mamá y mi papá son divinos. Mira, yo tengo unos cuentos con mi mamá espectaculares, si hablamos de una mamá presente, una mamá amorosa, trabajadora es la mía, de verdad que yo me quedo impresionada, de hecho, estos días le decía: ‘¿Madre, tú cómo hacías para hacer tantas cosas al mismo tiempo?’ Yo todo lo que he logrado en mi vida es gracias a mi mamá”, aseguró.