¿Qué tiene Luisa Fernanda W en los pies? Foto desató críticas en redes y la influenciadora dio radical explicación

Luisa Fernanda W se ha ubicado como una de las influenciadoras más populares en la farándula colombiana. Prueba de ello es la masiva comunidad que ha construido en la red social Instagram, donde le siguen cerca de 20 millones de usuarios.

Además de su actividad como creadora de contenido, la paisa también ha destacado en su rol como empresaria. Adicionalmente, ha compartido algunos detalles de su maternidad, pues actualmente tiene dos retoños con su pareja, el cantante Pipe Bueno.

Precisamente, Máximo -su primer hijo- nació en 2020. Dos años después, la pareja anunció el nacimiento de Domenic. Desde entonces, tanto Luisa Fernanda W como Pipe Bueno se han mostrado felices y más unidos que nunca.

Sin embargo, como es común en redes sociales, han surgido señalamientos y críticas en contra de la pareja. De hecho, recientemente Luisa se refirió al supuesto tercer embarazo del que ya se hablaba en la esfera digital.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno | Foto: Cortesía: Boss

“Imagínese que hace siete meses me están diciendo que estoy embarazada y apenas hace un año tuve mi segundo hijo. Y vuelvo a tocar este tema para que ustedes vean a nosotras las mujeres cómo se nos exige vernos siempre perfectas. De verdad es mucha presión. Así como estoy hoy me siento cómoda, pero también les cuento que estoy haciendo todo por recuperar mis hábitos saludables y volver a estar en el peso que me gusta, por ahora voy a mi ritmo y sin presió️n”, expresó la influenciadora a principios de marzo.

Pues bien, pese a la invitación que hizo en ese momento en lo que se refiere a evitar criticar los cuerpos de otras personas, parece que el mensaje no fue entendido por todos sus seguidores. En esta oportunidad, los comentarios estuvieron centrados en una fotografía en particular que Luisa compartió en su cuenta de Instagram.

La foto de Luisa Fernanda W que motivó los rumores. | Foto: Instagram luisafernandaw

En traje de baño y posando junto a varias frutas, Luisa Fernanda W protagonizó una breve sesión de fotos mientras disfrutaba de sus vacaciones. No obstante, hubo quienes dirigieron su atención a sus pies, preguntando si le había pasado algo.

Aunque a simple vista no parece haber nada raro, el detalle en cuestión tendría que ver con que sus sandalias le quedaban ligeramente apretadas. En todo caso, la influencer no guardó silencio y habló del tema en sus instastories.

“Comentarios que la gente hace porque cuando ven una foto que está bien, pues siempre intentan buscar algún defecto. Entonces, ¿qué les pasó a los dedos de tus pies? ¡Eh! A los dedos de mis pies, pues no les pasó absolutamente nada, están perfectos (…) las sandalias tampoco me quedan grandes. No, perfectas. Miren qué sandalias de hecho tan divinas, de una marca colombiana, están perfectas. O sea, ¿qué más queremos? Siempre le quieren buscar el pelo al caldo”, manifestó la también empresaria.

Tras su video, varios de sus seguidores retomaron la criticada publicación y expresaron sus opiniones, instando a que no es correcto criticar los cuerpos de los demás.